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Куди приїжджають переселенці: громади яких областей України прийняли найбільше ВПО

15:56 01.10.2026 Чт
3 хв
aimg Ірина Костенко
Куди приїжджають переселенці: громади яких областей України прийняли найбільше ВПО Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
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Сьогодні українська влада працює над створенням "єдиного маршруту" для евакуації та підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО). В його основі - синхронізація процесу, даних і відповідальності.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб Віталія Безгіна в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Які громади України прийняли найбільше ВПО

Згідно з інформацією посадовця, сьогодні в Україні - близько 4,6 млн громадян зі статусом внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Хоча частина даних у наявній базі, за його словами, може бути неактуальною.

"Всі, хто реєструвався як внутрішня переміщена особа, ставав на облік. Вони досі в цьому статусі, бо немає державного механізму вилучення", - пояснив Безгін.

При цьому трійкою лідерів серед громад за кількістю прийнятих ВПО можна вважати, за словами міністра:

  • Харківську область;
  • Дніпропетровську область;
  • Київську область.

"Але деякі - дуже умовні. Не впевнений, що суха статистика з росту зареєстрованого ВПО релевантна для стратегій розвитку", - уточнив політик.

Як приклад він навів ситуацію у Харкові, де більшість ВПО - люди саме з Харківської області.

"І якщо Харків чи Чернігів пропорційно прийняли стільки само ВПО, як Дрогобич чи Ужгород, це не означає, що вони "зросли". Вони - збалансувалися. Саме тому потрібні не сухі цифри, а профілі людей", - констатував Безгін.

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Чому евакуація може викликати спротив

Першочергове завдання, за словами посадовця, "вибудувати єдиний маршрут - від евакуації до адаптації, житла та зайнятості".

"Сьогодні на кожному етапі є проблеми", - визнав Безгін.

Так, перший етап - підготовка людей до евакуації.

"Базова проблема - відсутність інформації у громадян, які готуються до евакуації, куди їхати. Це викликає спротив. Як наслідок - частина залишається під ракетними і дроновими ударами", - пояснив міністр.

Другий етап - це транзитні центри, тобто "перша точка, куди привозять людей".

"Вони переповнюються. Чому? Тому що наступна точка - місця тимчасового проживання. І тут є суттєва нестача місць. Найбільш гостра ситуація - для людей з особливими потребами", - поділився Безгін.

Наступне питання - забезпечення житлом.

"Проблеми загальновідомі: брак фінансового ресурсу, відсутність, як правило, питання ВПО у стратегіях громад і відсутність зв'язку забезпечення житлом із забезпеченням робочих місць", - нагадав політик.

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У чому полягає концепція "Єдиний маршрут ВПО"

Безгін повідомив, що у питанні евакуації чи розміщення ВПО - "має бути зрозуміло, хто відповідає за людину, які дані передаються і хто реагує, якщо маршрут дав збій".

Саме на цьому підході, за його словами, базується сьогоднішня концепція "Єдиного маршруту ВПО".

"Евакуація, житло, робота, соціальні та медичні послуги - мають працювати як один маршрут, а не як набір окремих різних програм", - пояснив очільник Міністерства у справах громад, територій та ВПО.

Отже завдання відомства сьогодні - "синхронізувати процес, дані та відповідальність".

"Для цього потрібні нормативні зміни, цифровий обмін даними, чіткі повноваження громад і фінансування нових функцій. Ми хочемо змінити саму логіку підтримки наших співгромадян, які змушені були покинути домівки через війну", - підсумував Безгін.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Верховна Рада змінює правила іпотеки на житло для ВПО.

Крім того, ми пояснювали, чому ВПО можуть втратити виплати через родичів - як працюють нові правила.

Читайте також, як зміниться спосіб підтвердження статусу ВПО в Україні вже з 22 жовтня 2026 року.

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