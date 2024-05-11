Куди піти в Києві: топ безкоштовних локацій для весняного вікенду

Куди піти і що побачити в Києві на вихідних

Столичні каштани

Каштан - один із символів столиці. Їх висаджують в місті з другої половини 19 сторіччя. Зараз побачити ці дерева можна в різних куточках міста: у більшості парків міста, в ботанічних садах і центральних вулицях. Вони зазвичай розквітають в 20-х числах квітня і продовжують квітнути до останніх тижнів травня.

Найстарішому каштану в Києві – більше 350 років. Відомо, що він посаджений митрополитом Петром Могилою на території Троїцького Китаївського чоловічого монастиря. Каштани у Ботанічному саду Фоміна налічують 150 років.

Фото: Каштани в Києві (КМДА/Любов Голуб’ятнікова)

Студентське містечко КПІ

Студентське містечко Київського політехнічного інституту багатьом дуже схоже на Хогвартс. Тут можна знайти і корпус-замок з великими баштами, і статуї професорів, і старий паровоз.

Також можна відвідати й музей КПІ – графік його роботи краще перевіряти окремо. В музеї зібрані різноманітні залізничні артефакти, колекція моделей літаків та гелікоптерів Сікорського й навіть справжній космічний корабель Восток-4, колекція зброї, ретро-фотоапарати та багато інших цікавих речей.

Фото: Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського з висоти (uk.wikipedia.org)

Поруч з "політехом" розташований парк, що ідеально підходить для прогулянок. Парк заклали у 1903-му – кілька років після будівництва комплексу споруд навчального закладу. Вже тоді в парку почали висаджувати цінні породи дерев. А у 50-60 роках парк засаджували фактично наново.

Фото: Головний вхід до університету поруч з парком (uk.wikipedia.org)

Інтерактивна екостежка Голосіївського лісу

В Києві налічується більше сотні парків і понад 5 сотень скверів. Кілька парків столиці мають спеціально розроблені "маршрути здоров'я". Це промарковані стежки, за маршрутами яких можна гуляти по мальовничих місцях.

Такі маршрути є в Парку Дружби народів, парку "Сирецький гай", Нікольському лісі, в лісі "Пуща-Водиця" та в Биківнянському лісі.

Фото: Одна з локацій на маршруті екостежки в Голосіївському лісі (nppg.gov.ua)

В Голосіївському парку екостежка інтерактивна. Всі позначки можна торкатися і крутити, вивчати і досліджувати. Довжина маршруту – 2,7 кілометра. Прогулянка займає близько 1,5 години. За цей час можна дізнатися все про рослини, тварин і комах в лісі, дізнатися все про "війну" дубів з грабами та залежно від сезону і погоди – навчитися знаходити "червонокнижні" гриби.

Як запевняють розробники екостежки, під час прогулянки за маршрутом також можна потрапити у кілька різних лісових екосистем, послухати спів птахів, вгадати дерево за його листям, навчитись відрізняти саркосцифу від аурикулярії, побачити найбільший дуб лісу обхватом 7 метрів та запам’ятати кілька простих способів, як піклуватись про природу.

Фото: Квіти в Голосіївському парку (uk.wikipedia.org)

Мініскульптурки "Шукай"

Історію Києва можна вивчати за бронзовими мініскульптурками проекту "Шукай", а процес пошуків цих скульптур по місту зробить вашу прогулянку столицею захоплюючою і наповнить позитивними емоціями. Проект створила гід Юлія Бевзенко, щоб мешканці та гості міста мали можливість пізнавати історію Києва без екскурсовода самостійно.

В Києві є скульптурки "Літера Ї", "Київська пальма Лівінгстона", "Годинник П'єра Брульйона", "Київський велотрек" "Київський торт" та багато інших.

Фото: Міні-скульптури проекту "Шукай" в Києві (facebook.com/shukay.kyiv)

Нещодавно у столиці з'явилася ще одна мініскульптура. Вона присвячена воїну, який прихилив коліно перед українським прапором. Скульптура "Герої" знаходиться на Аскольдовій могилі: у 19-му столітті був некрополь відомих киян і могили героїв Крут, а зараз це стало й місцем поховання Героїв сучасної війни.

Фото: Нова мініскульптура "Герої" на Аскольдовій Могилі (facebook.com/shukay.kyiv)

В Києві є й маленька скульптурка "Привид Києва", присвячена збірному образу бійців 40-ї бригади тактичної авіації, яка захищала Київ в першу фазу повномасштабного вторгнення. Вона знаходиться за адресою вулиця Богдана Хмельницького, 56А на стіні готелю.

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