Весняний настрій. Куди поїхати у квітковий тур в Україні на вікенд

Весняна погода надихає на активні подорожі та відпочинок на природі. Тож одними із найпопулярніших у цю пору є мандрівки до квіткових локацій.

РБК-Україна розповідає, куди можна поїхати милуватися цвітінням рослин, щоб отримати яскраві враження та зробити чарівні фото навесні.

На Закарпатті оголосили рік квіткового туризму

Закарпатська туристична організація оголосила 2024-й роком квіткового туризму. Це атмосферний та доступний вид відпочинку. Крім того, Закарпаття славиться своїми унікальними квітковими локаціями.

Зокрема, у кінці березня в регіоні квітують магнолії (Ужгород), крокуси та первоцвіти (Колочава), дерен (Виноградів).

У квітні на Закарпатті у багатьох містах можна буде милуватися сакурами, вкритими пишним рожевим цвітом – в Ужгороді, Мукачево, Хусті, Іршаві, Перечині.

Вже у ці дні в регіоні починають зацвітати перші сакури в Ужгороді та Мукачево. Цього року завдяки ранній весні пік цвітіння сакур на Закарпатті очікують уже через тиждень.

Фото: Цвітіння сакур в Ужгороді (gettyimages.com)

Не менш гарне цвітіння мигдалю можна побачити у Тячеві та Ужгороді. Туристи, які відвідують замок Шенборнів поруч із Мукачево, можуть потішити око галявинами рясту.

Помилуватися цвітінням нарцисів у Долині нарцисів біля Хуста можна буде в кінці квітня та на початку травня. Це цілий природний масив в Карпатському біосферному заповіднику, де нарцис вузьколистий росте на території 85 га.

Де милуватися весняними квітами у Києві

Жителі та гості столиці також мають чимало варіантів, де можна провести час в оточенні квітів. Зокрема, у національному ботсаду імені М. М. Гришка та університетському ботсаду імені О. В. Фоміна можна милуватися білими та рожевими магноліями. Торік перші бутони почали розкриватися у середині квітня.

Магнолії у Києві також можна побачити й у інших локаціях – наприклад, парках "Наталка" на Оболоні, "Межигір'я" поблизу столиці.

Фото: Цвітіння магнолій у Києві (gettyimages.com)

Алеї квітучих сакур слід шукати у столичному парку "Кіото" та національному ботанічному саду. Також ці дерева квітують у "Межигір'ї".

Тюльпанові локації варто відвідувати у квітні-травні. Різними сортами можна милуватися кілька тижнів. Такі різнобарвні поля є в різних регіонах. Наприклад, у дендропарку "Добропарк" поруч з Києвом або в дендропарку в Кропивницькому, у селі Лужани в Чернівецькій області, в селі Свидники поблизу Луцька.

Фото: Бузок у ботсаду в Києві (РБК-Україна)

Також на початку травня у багатьох містах розцвітає бузок. Більше 90 сортів можна побачити у столичному ботсаду імені М. М. Гришка. Колекція бузків налічує приблизно 1500 кущів, які ростуть на схилах з краєвидом на Дніпро та лівий берег міста.

Нагадаємо, ми писали, що на Закарпатті почалося масове цвітіння крокусів. Туристи можуть милуватися ними у Колочаві.

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