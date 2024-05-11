Куда пойти в Киеве: топ бесплатных локаций для весеннего уик-энда

Куда пойти и что увидеть в Киеве на выходных

Столичные каштаны

Каштан – один из символов столицы. Их высаживают в городе со второй половины 19 века. Сейчас увидеть эти деревья можно в разных уголках города: в большинстве парков города, в ботанических садах и центральных улицах. Они обычно расцветают в 20-х числах апреля и продолжают цвести до последних недель мая.

Старейшему каштану в Киеве – более 350 лет. Известно, что он посажен митрополитом Петром Могилой на территории Троицкого Китаевского мужского монастыря. Каштаны в Ботаническом саду Фомина насчитывают 150 лет.

Фото: Каштаны в Киеве (КГГА /Любовь Голубятникова)

Студенческий городок КПИ

Студенческий городок Киевского политехнического института многим очень похож на Хогвартс. Здесь можно найти и корпус-замок с большими башнями, и статуи профессоров, и старый паровоз.

Также можно посетить музей КПИ – график его работы лучше проверять отдельно. В музее собраны разнообразные железнодорожные артефакты, коллекция моделей самолетов и вертолетов Сикорского и даже настоящий космический корабль Восток-4, коллекция оружия, ретро-фотоаппараты и многие другие интересные вещи.

Фото: Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского с высоты (uk.wikipedia.org)

Рядом с "Политехом" расположен парк, идеально подходящий для прогулок. Парк был заложен в 1903-м – несколько лет после строительства комплекса сооружений учебного заведения. Уже тогда в парке начали высаживать ценные породы деревьев. А в 50-60 годах парк засаживали фактически заново.

Фото: Главный вход в университет рядом с парком (uk.wikipedia.org)

Интерактивная экотропа Голосеевского леса

В Киеве насчитывается более сотни парков и более 500 скверов. У нескольких парков столицы специально разработаны "маршруты здоровья". Это промаркированные тропы, по маршруту которых можно гулять по живописным местам.

Такие маршруты есть в Парке Дружбы народов, парке "Сырецкая роща", Никольском лесу, в лесу "Пуща-Водица" и в Быковнянском лесу.

Фото: Одна из локаций на маршруте экотропы в Голосеевском лесу (nppg.gov.ua)

В Голосеевском парке экотропа интерактивная. Все отметки можно трогать и крутить, изучать и исследовать. Длина маршрута – 2,7 километра. Прогулка занимает около 1,5 часов. За это время можно узнать все о растениях, животных и насекомых в лесу, узнать все о "войне" дубов с грабами и в зависимости от сезона и погоды – научиться находить "краснокнижные" грибы.

Как уверяют разработчики экотропы, во время прогулки по маршруту также можно попасть в несколько различных лесных экосистем, послушать пение птиц, угадать дерево по его листьям, научиться отличать саркосцифу от аурикулярии, увидеть самый большой дуб в лесу обхватом 7 метров и запомнить несколько простых способов, как заботиться о природе.

Фото: Цветы в Голосеевском парке (uk.wikipedia.org)

Минискульптурки "Шукай"

Историю Киева можно изучать по бронзовым минискульптуркам проекта "Шукай", а процесс поисков этих скульптур по городу сделает вашу прогулку по столице захватывающей и наполнит положительными эмоциями. Проект создала гид Юлия Бевзенко, чтобы жители и гости города имели возможность узнавать историю Киева без экскурсовода самостоятельно.

В Киеве есть скульптурки "Літера Ї", "Киевская пальма Ливингстона", "Часы Пьера Брульона", "Киевский велотрек" "Киевский торт" и многие другие.

Фото: Минискульптуры проекта "Шукай" в Киеве (facebook.com/shukay.kyiv)

Недавно в столице появилась еще одна минискульптура. Она посвящена воину, приклонившему колено перед украинским флагом. Скульптура "Герои" находится на Аскольдовой могиле: в 19-м веке был некрополь известных киевлян и могилы героев Крут, а теперь это стало местом захоронения Героев современной войны.

Фото: Новая минискульптура "Герои" на Аскольдовой Могиле (facebook.com/shukay.kyiv)

В Киеве есть и маленькая скульптурка "Призрак Киева", посвященная сборному образу бойцов 40-й бригады тактической авиации, защищавшей Киев в первую фазу полномасштабного вторжения. Она находится по адресу улица Богдана Хмельницкого, 56а на стене гостиницы.

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