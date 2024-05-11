Куда пойти в Киеве: топ бесплатных локаций для весеннего уик-энда

В Киеве множество интересных локаций, где можно побывать бесплатно. Если вы уже были в Пинчук Арт Центре, прогуливались по стеклянному мосту и пили кофе на Андреевском спуске – в столице все же еще много мест для интересного весеннего уик-энда.
РБК-Украина подобрало несколько интересных мест для бесплатных прогулок по Киеву на выходных.
Каштан – один из символов столицы. Их высаживают в городе со второй половины 19 века. Сейчас увидеть эти деревья можно в разных уголках города: в большинстве парков города, в ботанических садах и центральных улицах. Они обычно расцветают в 20-х числах апреля и продолжают цвести до последних недель мая.
Старейшему каштану в Киеве – более 350 лет. Известно, что он посажен митрополитом Петром Могилой на территории Троицкого Китаевского мужского монастыря. Каштаны в Ботаническом саду Фомина насчитывают 150 лет.
Студенческий городок Киевского политехнического института многим очень похож на Хогвартс. Здесь можно найти и корпус-замок с большими башнями, и статуи профессоров, и старый паровоз.
Также можно посетить музей КПИ – график его работы лучше проверять отдельно. В музее собраны разнообразные железнодорожные артефакты, коллекция моделей самолетов и вертолетов Сикорского и даже настоящий космический корабль Восток-4, коллекция оружия, ретро-фотоаппараты и многие другие интересные вещи.
Рядом с "Политехом" расположен парк, идеально подходящий для прогулок. Парк был заложен в 1903-м – несколько лет после строительства комплекса сооружений учебного заведения. Уже тогда в парке начали высаживать ценные породы деревьев. А в 50-60 годах парк засаживали фактически заново.
В Киеве насчитывается более сотни парков и более 500 скверов. У нескольких парков столицы специально разработаны "маршруты здоровья". Это промаркированные тропы, по маршруту которых можно гулять по живописным местам.
Такие маршруты есть в Парке Дружбы народов, парке "Сырецкая роща", Никольском лесу, в лесу "Пуща-Водица" и в Быковнянском лесу.
В Голосеевском парке экотропа интерактивная. Все отметки можно трогать и крутить, изучать и исследовать. Длина маршрута – 2,7 километра. Прогулка занимает около 1,5 часов. За это время можно узнать все о растениях, животных и насекомых в лесу, узнать все о "войне" дубов с грабами и в зависимости от сезона и погоды – научиться находить "краснокнижные" грибы.
Как уверяют разработчики экотропы, во время прогулки по маршруту также можно попасть в несколько различных лесных экосистем, послушать пение птиц, угадать дерево по его листьям, научиться отличать саркосцифу от аурикулярии, увидеть самый большой дуб в лесу обхватом 7 метров и запомнить несколько простых способов, как заботиться о природе.
Историю Киева можно изучать по бронзовым минискульптуркам проекта "Шукай", а процесс поисков этих скульптур по городу сделает вашу прогулку по столице захватывающей и наполнит положительными эмоциями. Проект создала гид Юлия Бевзенко, чтобы жители и гости города имели возможность узнавать историю Киева без экскурсовода самостоятельно.
В Киеве есть скульптурки "Літера Ї", "Киевская пальма Ливингстона", "Часы Пьера Брульона", "Киевский велотрек" "Киевский торт" и многие другие.
Недавно в столице появилась еще одна минискульптура. Она посвящена воину, приклонившему колено перед украинским флагом. Скульптура "Герои" находится на Аскольдовой могиле: в 19-м веке был некрополь известных киевлян и могилы героев Крут, а теперь это стало местом захоронения Героев современной войны.
В Киеве есть и маленькая скульптурка "Призрак Киева", посвященная сборному образу бойцов 40-й бригады тактической авиации, защищавшей Киев в первую фазу полномасштабного вторжения. Она находится по адресу улица Богдана Хмельницкого, 56а на стене гостиницы.
Другие интересные локации Киева:
Тем временем весенняя погода вдохновляет активные путешествия и отдых на природе. Популярностью пользуются путешествия к цветочным локациям. Мы писали, куда можно поехать любоваться цветением растений и сделать волшебные фото.
Также мы подобрали примеры цен на гостиницы на Западе Украины в мае. Читайте, сколько стоит бюджетный отдых в Карпатах.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.