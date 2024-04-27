Скільки зараз коштує відпочити в Карпатах: ціни на готелі

Відпочинок в Карпатах – завжди гарна ідея, як провести час на вихідних. Навесні в цьому мальовничому регіоні можна насолоджуватися гірською природою і ходити на екскурсії, а локальна кухня з багатими традиціями не залишить вас байдужими.

Скільки коштує відпочинок в Карпатах у травні

За даними сайту бронювання Booking.com, в Карпатах можна знайти готелі на різний гаманець: від вишуканих спа-готелів до кімнат у невеликих віллах. Якщо дивитись ,юджетні, але водночас комфортні пропозиції розміщення, цілком достатньо варіантів, де номер коштує 2-5 гривень за дві ночі на двох осіб в період з 10 по 12 травня включно.

Розглянемо ціни на відпочинок в таких популярних локаціях Карпат:

Мигове Ворохта Пилипець Татарів Поляниця/Буковель

Ціни на готелі:

Four Seasons In Carpathians, Мигове

Двомісний номер з видом на гори – 3 960 грн за дві ночі на двох.

На території готелю є можливість пограти в настільний теніс, а околиці користуються популярністю серед любителів катання на велосипеді.

Взимку у селі Мигове відкривається досить невеликий гірськолижний курорт.

Фото: Провести вікенд в Карпатах при виборі бюджетного варіанту можна за 2-4 гривень (скріншот з сайту Booking.com)

AINO Hotel, Пилипець

Двомісний номер з 1 двоспальним ліжком або 2 окремими ліжками – 1683 грн за дві доби.

У селі та на його околицях гості помешкання можуть зайнятися різними видами активного відпочинку: хайкінгом, катанням на велосипеді, а взимку – на лижах.

Пилипець на Закарпатті – відомий курорт, а місцеву архітектуру вирізняють дерев'яні храми 18-20 сторіччя. Поруч знаходиться легендарний водоспад Шипіт.

"Коруна", Татарів

Напівлюкс з широким двоспальним ліжком – 5 040 грн за двох на дві доби. Сніданок включено до вартості за номер.

Гості можуть скористатися відкритим басейном з підігрівом, фітнес-центром, сауною та пограти в більярд.

Татарів – затишне село на Івано-Франківщині в самому серці Карпат. Звідси можна поїхати на одноденні або кількаденні екскурсі в Буковель, який знаходиться за 12 кілометрів. А вирушивши з одноденним туром на Закарпаття, можна побачити географічний центр Європи Рахів і скупатися в термальних водах в Солотвино.

"Оксамит", Ворохта

Двомісний номер з 1 двоспальним ліжком або 2 окремими ліжками – 1900 грн за дві ночі.

Село Ворохта в Карпатах – затишне місце для вихідних в горах. Це високогірний курорт (850 метрів над рівнем моря), розташований на території Карпатського природного національного парку. У Ворохті збереглися старі дерев'яні вілли і старовинний віадук часів Австро-Угорщини.

Фото: Пейзажі Ворохти (РБК-Україна)

GARDA, Поляниця

Стандартні апартаменти – 2 318 грн за двох на дві доби. Сніданок включено до вартості за проживання.

Відпочинок в Буковелі дорогий далеко не завжди. Немало готельних комплексів розміщено в районі і Поляниця, де можна розміститися за досить прийнятими цінами. Загалом житло в Поляниці можна знайти на 30% дешевше, ніж безпосередньо в Буковелі поруч.

В Поляниці туристи можуть відвідати етнопарк "Гуцул Ленд", музей воскових фігур, прогулятися курортом Буковель та просто відпочити серед гір.

Emerald House, Микуличин

Апартаменти з 1 спальнею і окремою ванною кімнатою – 2452 грн за двох осіб на дві ночі.

Певні варіанти розміщення мають терасу та/або балкон з чудовим видом на гори. Помешкання розміщено за 40 км від Говерли.

Микуличин був відомий як курорт ще з 19 сторіччя: ще тоді тут велося будівництво багатьох санаторіїв і дитячих пансіонатів. В той час село Микуличин стало таким популярним, що найперший готель у Західній Україні з'явився саме тут. Сьогодні в Микуличині багато можливостей для різних видів відпочинку – спокійного та активного. А вікенд, проведений у цих місцях, наповнить вас враженнями і точно запам'ятається надовго.