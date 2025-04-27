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Куда лучше всего поступать в этом году: 10 университетов Киева, которые признали лучшими

Киев, Воскресенье 27 апреля 2025 08:10
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Куда лучше всего поступать в этом году: 10 университетов Киева, которые признали лучшими Какие высшие учебные заведения считаются лучшими в Киеве (фото: Национальный университет "Киево-Могилянская академия"/ wikipedia)
Автор: Василина Копытко

Столичные высшие учебные заведения являются одними из самых популярных среди поступающих. На одно бюджетное место соревнуются абитуриенты с самыми высокими результатами НМТ.

РБК-Украина со ссылкой на публикацию Освіта рассказывает, какие вузы столицы признаны лучшими.

Куда поступать в Киеве: рейтинг лучших вузов

Образовательный ресурс "Освіта.ua" ежегодно составляет консолидированный рейтинг высших учебных заведений Украины. При определении лучших заведений принимают во внимание другие национальные рейтинги вузов: "Топ-200 Украина", "Scopus" и "Бал НМТ на контракт". Каждый из них имеет различные критерии оценки заведений.

Консолидированный рейтинг в прошлом году определил следующую десятку лучших вузов столицы:

  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;
  • Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского";
  • Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца;
  • Национальный университет "Киево-Могилянская академия";
  • Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины;
  • Национальный авиационный университет;
  • Государственный торгово-экономический университет;
  • Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана;
  • Киевский национальный университет технологий и дизайна;
  • Киевский национальный университет строительства и архитектуры.

Куда лучше всего поступать в этом году: 10 университетов Киева, которые признали лучшимиРейтинг лучших университетов столицы (скриншот сайта Освіта.ua)

Добавим, что ежегодно список лидеров практически не меняется. Поэтому ожидаемо в 2025 году перечисленные заведения также возглавят рейтинг лучших вузов Киева.

Вступительная кампания-2025

НМТ-2025 начнется уже 14 мая и продлится до 25 июля. Тестирование будет иметь основную и дополнительную сессии, во время которых нужно пройти проверку своих знаний по четырем предметам: математике, украинскому языку и истории Украины (обязательные предметы) и одному предмету на выбор (украинская литература, иностранный язык, география, физика, биология, химия).

Следует набрать хотя бы 100 баллов из 200, чтобы преодолеть минимальный порог, который позволит подавать документы на поступление в вуз.

В этом году абитуриенты могут подать: до 5 заявлений на бюджет (государственный заказ), до 15 заявлений в целом. Личные электронные кабинеты абитуриентов будут работать с 25 июня по 20 октября 2025 года.

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