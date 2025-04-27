Куда лучше всего поступать в этом году: 10 университетов Киева, которые признали лучшими
Столичные высшие учебные заведения являются одними из самых популярных среди поступающих. На одно бюджетное место соревнуются абитуриенты с самыми высокими результатами НМТ.
РБК-Украина со ссылкой на публикацию Освіта рассказывает, какие вузы столицы признаны лучшими.
Куда поступать в Киеве: рейтинг лучших вузов
Образовательный ресурс "Освіта.ua" ежегодно составляет консолидированный рейтинг высших учебных заведений Украины. При определении лучших заведений принимают во внимание другие национальные рейтинги вузов: "Топ-200 Украина", "Scopus" и "Бал НМТ на контракт". Каждый из них имеет различные критерии оценки заведений.
Консолидированный рейтинг в прошлом году определил следующую десятку лучших вузов столицы:
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;
- Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского";
- Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца;
- Национальный университет "Киево-Могилянская академия";
- Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины;
- Национальный авиационный университет;
- Государственный торгово-экономический университет;
- Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана;
- Киевский национальный университет технологий и дизайна;
- Киевский национальный университет строительства и архитектуры.
Рейтинг лучших университетов столицы (скриншот сайта Освіта.ua)
Добавим, что ежегодно список лидеров практически не меняется. Поэтому ожидаемо в 2025 году перечисленные заведения также возглавят рейтинг лучших вузов Киева.
Вступительная кампания-2025
НМТ-2025 начнется уже 14 мая и продлится до 25 июля. Тестирование будет иметь основную и дополнительную сессии, во время которых нужно пройти проверку своих знаний по четырем предметам: математике, украинскому языку и истории Украины (обязательные предметы) и одному предмету на выбор (украинская литература, иностранный язык, география, физика, биология, химия).
Следует набрать хотя бы 100 баллов из 200, чтобы преодолеть минимальный порог, который позволит подавать документы на поступление в вуз.
В этом году абитуриенты могут подать: до 5 заявлений на бюджет (государственный заказ), до 15 заявлений в целом. Личные электронные кабинеты абитуриентов будут работать с 25 июня по 20 октября 2025 года.
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