ua en ru
Чт, 26 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Як власники чинять зі своїми старими iPhone у 2025 році: дані здивували навіть аналітиків

Четвер 26 червня 2025 15:00
UA EN RU
Як власники чинять зі своїми старими iPhone у 2025 році: дані здивували навіть аналітиків У 2025 році все більше людей продають свої старі iPhone (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Компанія CIRP опублікувала нове дослідження, в якому вивчила, що відбувається зі старими смартфонами Apple після переходу на нові моделі. Результати свідчать про різке зростання інтересу до вторинного ринку iPhone.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac.

Кожен другий позбувається старого смартфона з вигодою

За даними CIRP, 49% власників iPhone, які купили новий пристрій за останній рік, або продали старий гаджет, або здали його за програмою обміну. Для порівняння: у 2020 році таких було 43%. Аналітики пояснюють тренд одразу кількома факторами:

  • Оператори посилили програми trade-in (обмін), щоб утримати клієнтів
  • Розвиваються сторонні платформи для перепродажу, де можна швидко і безпечно реалізувати пристрій
  • Користувачі стали розглядати старий iPhone не як "літній девайс", а як цінний актив, з якого можна заробити.

Зростає і частка "резервних" смартфонів

Проте 37% респондентів зберігають старий iPhone - або як запасний, або щоб передати членам сім'ї. Однак ще три роки тому таких було більше - 44%.

Нарешті, 14% старих телефонів були зареєстровані як загублені, вкрадені або зламані. Цей показник практично не змінився з 2020 року (13%).

Експерти CIRP наголошують: старий iPhone - це дедалі частіше джерело вигоди, а не просто гаджет, який припадає пилом у шухляді столу.

Як власники чинять зі своїми старими iPhone у 2025 році: дані здивували навіть аналітиківРинок старих iPhone зараз сильніший, ніж будь-коли (фото: CIRP)

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
iPhone
Новини
У Путіна розповіли, коли "визначать" дату нових переговорів з Україною
У Путіна розповіли, коли "визначать" дату нових переговорів з Україною
Аналітика
НАТО під тиском Трампа: чи врятують 5% Альянс і підтримку України
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна НАТО під тиском Трампа: чи врятують 5% Альянс і підтримку України