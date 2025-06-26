Як власники чинять зі своїми старими iPhone у 2025 році: дані здивували навіть аналітиків
Компанія CIRP опублікувала нове дослідження, в якому вивчила, що відбувається зі старими смартфонами Apple після переходу на нові моделі. Результати свідчать про різке зростання інтересу до вторинного ринку iPhone.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac.
Кожен другий позбувається старого смартфона з вигодою
За даними CIRP, 49% власників iPhone, які купили новий пристрій за останній рік, або продали старий гаджет, або здали його за програмою обміну. Для порівняння: у 2020 році таких було 43%. Аналітики пояснюють тренд одразу кількома факторами:
- Оператори посилили програми trade-in (обмін), щоб утримати клієнтів
- Розвиваються сторонні платформи для перепродажу, де можна швидко і безпечно реалізувати пристрій
- Користувачі стали розглядати старий iPhone не як "літній девайс", а як цінний актив, з якого можна заробити.
Зростає і частка "резервних" смартфонів
Проте 37% респондентів зберігають старий iPhone - або як запасний, або щоб передати членам сім'ї. Однак ще три роки тому таких було більше - 44%.
Нарешті, 14% старих телефонів були зареєстровані як загублені, вкрадені або зламані. Цей показник практично не змінився з 2020 року (13%).
Експерти CIRP наголошують: старий iPhone - це дедалі частіше джерело вигоди, а не просто гаджет, який припадає пилом у шухляді столу.
Ринок старих iPhone зараз сильніший, ніж будь-коли (фото: CIRP)
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