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Как владельцы поступают со своими старыми iPhone в 2025 году: данные удивили даже аналитиков

Четверг 26 июня 2025 15:00
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Как владельцы поступают со своими старыми iPhone в 2025 году: данные удивили даже аналитиков В 2025 году все больше людей продают свои старые iPhone (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Компания CIRP опубликовала новое исследование, в котором изучила, что происходит со старыми смартфонами Apple после перехода на новые модели. Результаты говорят о резком росте интереса к вторичному рынку iPhone.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac.

Каждый второй избавляется от старого смартфона с выгодой

По данным CIRP, 49% владельцев iPhone, купивших новое устройство за последний год, либо продали старый гаджет, либо сдали его по программе обмена. Для сравнения: в 2020 году таких было 43%. Аналитики объясняют тренд сразу несколькими факторами:

  • Операторы усилили программы trade-in (обмен), чтобы удержать клиентов
  • Развиваются сторонние платформы для перепродажи, где можно быстро и безопасно реализовать устройство
  • Пользователи стали рассматривать старый iPhone не как "пожилой девайс", а как ценный актив, с которого можно заработать.

Растет и доля "резервных" смартфонов

Тем не менее, 37% респондентов сохраняют старый iPhone - либо как запасной, либо чтобы передать членам семьи. Однако еще три года назад таких было больше - 44%.

Наконец, 14% старых телефонов были зарегистрированы как утерянные, украденные или сломанные. Этот показатель практически не изменился с 2020 года (13%).

Эксперты CIRP подчеркивают: старый iPhone - это все чаще источник выгоды, а не просто гаджет, который пылится в ящике стола.

Как владельцы поступают со своими старыми iPhone в 2025 году: данные удивили даже аналитиковРынок подержанных iPhone сейчас сильнее, чем когда-либо (фото: CIRP)

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