Как владельцы поступают со своими старыми iPhone в 2025 году: данные удивили даже аналитиков

Компания CIRP опубликовала новое исследование, в котором изучила, что происходит со старыми смартфонами Apple после перехода на новые модели. Результаты говорят о резком росте интереса к вторичному рынку iPhone.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac .

Каждый второй избавляется от старого смартфона с выгодой

По данным CIRP, 49% владельцев iPhone, купивших новое устройство за последний год, либо продали старый гаджет, либо сдали его по программе обмена. Для сравнения: в 2020 году таких было 43%. Аналитики объясняют тренд сразу несколькими факторами:

Операторы усилили программы trade-in (обмен), чтобы удержать клиентов

Развиваются сторонние платформы для перепродажи, где можно быстро и безопасно реализовать устройство

Пользователи стали рассматривать старый iPhone не как "пожилой девайс", а как ценный актив, с которого можно заработать.

Растет и доля "резервных" смартфонов

Тем не менее, 37% респондентов сохраняют старый iPhone - либо как запасной, либо чтобы передать членам семьи. Однако еще три года назад таких было больше - 44%.

Наконец, 14% старых телефонов были зарегистрированы как утерянные, украденные или сломанные. Этот показатель практически не изменился с 2020 года (13%).

Эксперты CIRP подчеркивают: старый iPhone - это все чаще источник выгоды, а не просто гаджет, который пылится в ящике стола.