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Куди поділась "друга армія світу": Подоляк відреагував на десятитисячні втрати Росії

Фото: Михайло Подоляк, радник глави Офісу президента (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, ворог втратив більше 60 тисяч солдатів. Поранення отримали утричі більше.

Про це пише РБК-Україна з посиланням Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Усе йде за планом, тому лічильник ru-смертності перегорнув нову сторінку. 60 000 російських мародерів уже загинуло на українській землі. Поранених - утричі більше. "Армії" швидко мобілізованих офісних працівників час спитати: куди поділася "друга армія професіоналів"?", - пише Подоляк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що з початку війни ворог втратив понад 60 тисяч живої сили. Лише за минулу добу наші воїни знищили близько 500 окупантів.

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Російська ФедераціяІрина Подоляк