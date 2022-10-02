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Куда делась "вторая армия мира": Подоляк отреагировал на десятитысячные потери России

Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины враг потерял более 60 тысяч солдат. Ранения получили втрое больше.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Все идет по плану, поэтому счетчик ru-смертности пролистал новую страницу. 60 000 российских мародеров уже погибло на украинской земле. Раненых - втрое больше. "Армии" быстро мобилизованных офисных работников пора спросить: куда девалась "вторая армия профессионалов"?", - пишет Подоляк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что с начала войны враг потерял более 60 тысяч живой силы. Только за минувшие сутки наши воины уничтожили около 500 оккупантов.

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Российская ФедерацияИрина Подоляк