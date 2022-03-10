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Куда обращаться за продуктовыми наборами в Киеве: список адресов

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Киев, Четверг 10 марта 2022 14:29
Куда обращаться за продуктовыми наборами в Киеве: список адресов Где получить продуктовые наборы в Киеве (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Во время военного положения Киевская городская государственная администрация призывает горожан группироваться и по возможности помогать тем, кто рядом. Также в столице выпускаются продуктовые наборы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

В частности, с заявками на получение продуктовых наборов следует обращаться в территориальные центры социального обслуживания по месту жительства.

Важно, что территориальные центры обеспечивают продуктовыми наборами только тех лиц, которые принадлежат к социально незащищенным категориям и оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

Отмечается, что речь идет о:

  • об лицах с инвалидностью,
  • семьях, в которых воспитываются дети с инвалидностью,
  • одиноких людях пожилого возраста,
  • паллиативных больных,
  • лиц, чей доход не превышает двух прожиточных минимумов.

Список адресов и график работы территориальных центров социального обслуживания:

Киевский городской территориальный центр социального обслуживания:

  • ул. Котельникова, 32/11
  • 0444509166.

Голосеевский район:

  • ул. Л. Толстого, 25/2
  • 0442350040.

Дарницкий район:

  • ул. Вербицкого, 9-И
  • 0445624730.

Деснянский район:

  • ул. Будищанская, 4
  • 0445337251.

Днепровский район:

  • ул. Курнатовского, 7-А
  • 0445120035.

Оболонский район:

  • ул. Озерная, 18-А
  • 0444140941.

Печерский район:

  • ул. Бойчука (Киквидзе), 11-А
  • 0667330730.

Подольский район:

  • ул. Братская, 15/9
  • 0444250512.

Святошинский район:

  • ул. Жмеринская, 22-А
  • 0444059275.

Соломенский район:

  • б-р О. Гавела, 83-А
  • 0444977327.

Шевченковский район:

  • ул. Сальского, 11-А
  • 0444670014.

Ранее мы сообщали, что Арестович рассказал об обороне столицы.

Также мы писали, что украинские военные осуществили контратаку под Киевом и уничтожили несколько единиц техники врага.

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