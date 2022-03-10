Куда обращаться за продуктовыми наборами в Киеве: список адресов

Во время военного положения Киевская городская государственная администрация призывает горожан группироваться и по возможности помогать тем, кто рядом. Также в столице выпускаются продуктовые наборы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА .

Отмечается, что речь идет о:

Важно, что территориальные центры обеспечивают продуктовыми наборами только тех лиц, которые принадлежат к социально незащищенным категориям и оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

В частности, с заявками на получение продуктовых наборов следует обращаться в территориальные центры социального обслуживания по месту жительства.

Ранее мы сообщали, что Арестович рассказал об обороне столицы.

Также мы писали, что украинские военные осуществили контратаку под Киевом и уничтожили несколько единиц техники врага.

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