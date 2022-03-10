Куди звертатись за продуктовими наборами в Києві: перелік адрес

Під час воєнного стану Київська міська державна адміністрація закликає містян гуртуватися і за можливості допомагати тим, хто поруч. Також у столиці видають продуктові набори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА .

Важливо, що територіальні центри забезпечують продуктовими наборами тільки тих осіб, що належать до соціально незахищених категорій, та тих, що опинилися у складних життєвих обставинах. Зазначається, що мова йде про:

Зокрема, із заявками на отримання продуктових наборів треба звертатися до територіальних центрів соціального обслуговування за місцем проживання

Раніше ми повідомляли, що Арестович розповів про оборону столиці.

Також ми писали, що українські військові здійснили контратаку під Києвом і знищили кілька одиниць техніки ворога.

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