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Куди звертатись за продуктовими наборами в Києві: перелік адрес

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Київ, Четвер 10 березня 2022 14:29
Куди звертатись за продуктовими наборами в Києві: перелік адрес Де отримати продуктові набори у Києві (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Під час воєнного стану Київська міська державна адміністрація закликає містян гуртуватися і за можливості допомагати тим, хто поруч. Також у столиці видають продуктові набори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Зокрема, із заявками на отримання продуктових наборів треба звертатися до територіальних центрів соціального обслуговування за місцем проживання

Важливо, що територіальні центри забезпечують продуктовими наборами тільки тих осіб, що належать до соціально незахищених категорій, та тих, що опинилися у складних життєвих обставинах.

Зазначається, що мова йде про:

  • осіб з інвалідністю;
  • родини, в яких виховуються діти з інвалідністю;
  • одиноких людей літнього віку;
  • паліативних хворих;
  • осіб, чий дохід не перевищує двох прожиткових мінімумів.

Перелік адрес і графік роботи територіальних центрів соціального обслуговування:

Київський міський територіальний центр соціального обслуговування:

  • вул. Котельникова, 32/11
  • 0444509166.

Голосіївський район:

  • вул. Л. Толстого, 25/2
  • 0442350040.

Дарницький район:

  • вул. Вербицького, 9-І
  • 0445624730.

Деснянський район:

  • вул. Будищанська, 4
  • 0445337251.

Дніпровський район:

  • вул. Курнатовського, 7-А
  • 0445120035.

Оболонський район:

  • вул. Озерна, 18-А
  • 0444140941.

Печерський район:

  • вул. Бойчука (Кіквідзе), 11-А
  • 0667330730.

Подільський район:

  • вул. Братська, 15/9
  • 0444250512.

Святошинський район:

  • вул. Жмеринська, 22-А
  • 0444059275

Солом’янський район:

  • б-р В. Гавела, 83-А
  • 0444977327.

Шевченківський район:

  • вул. Сальського, 11-А
  • 0444670014.

Раніше ми повідомляли, що Арестович розповів про оборону столиці.

Також ми писали, що українські військові здійснили контратаку під Києвом і знищили кілька одиниць техніки ворога.

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