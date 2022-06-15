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Куда обращаться, чтобы найти пропавшего из-за войны человека: инструкция от Минобороны

Фото: куда обращаться, чтобы найти пропавшего из-за войны человека
Автор: Наталия Гурковская

В Минобороны дали инструкцию, где и как узнать тех, кто исчез во время войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

"При Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины работает Офис уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах", - говорится в сообщении.

Алгоритм действий, чтобы сообщить о пропавшем человеке

  • Позвоните на "горячую линию" колл-центра 0 800 339 247 с понедельника по пятницу с 9:00-18:00.
  • В субботу и воскресенье колл-центр работает в удаленном режиме.
  • Информация принимается в виде сообщений на номер: 095 896 0421 в Viber или Telegram.

Как сообщалось, в Украине с 4 февраля заработала "горячая линия" Командования Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины. На ней можно получить ответ на вопрос о поступлении на службу.

Также МВД запустило "горячую линию" для родственников пленных, без вести пропавших и погибших украинских военных.

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Министерство обороны Украины