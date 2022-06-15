Куда обращаться, чтобы найти пропавшего из-за войны человека: инструкция от Минобороны

В Минобороны дали инструкцию, где и как узнать тех, кто исчез во время войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки .

Алгоритм действий, чтобы сообщить о пропавшем человеке

"При Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины работает Офис уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Украине с 4 февраля заработала "горячая линия" Командования Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины. На ней можно получить ответ на вопрос о поступлении на службу.

Также МВД запустило "горячую линию" для родственников пленных, без вести пропавших и погибших украинских военных.

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