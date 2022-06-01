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МВД открыло горячую линию для родственников военных

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Среда 01 июня 2022 12:17
МВД открыло горячую линию для родственников военных Фото: МВД открыло горячую линию для родственников военных (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Министерство внутренних дел запустило горячую линию для родственников пленных, без вести пропавших и погибших украинских военных.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу советника министра внутренних дел Антона Геращенко.

Одновременно будет работать десять телефонных линий для приема звонков.

Во время звонка можно:

  • предоставить информацию о своих родных;
  • получить психологическую помощь;
  • получить разъяснения относительно прав, которые имеют родные военнопленных, пропавших без вести и погибших военных.

Номер горячей линии: +380894201866.

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