МВД открыло горячую линию для родственников военных
Фото: МВД открыло горячую линию для родственников военных (Getty Images)
Министерство внутренних дел запустило горячую линию для родственников пленных, без вести пропавших и погибших украинских военных.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу советника министра внутренних дел Антона Геращенко.
Одновременно будет работать десять телефонных линий для приема звонков.
Во время звонка можно:
- предоставить информацию о своих родных;
- получить психологическую помощь;
- получить разъяснения относительно прав, которые имеют родные военнопленных, пропавших без вести и погибших военных.
Номер горячей линии: +380894201866.
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