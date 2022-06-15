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Куди звертатися, щоб знайти зниклу через війну людину: інструкція від Міноборони

Фото: куди звертатися, щоб знайти зниклу через війну людину (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Міноборони дали інструкцію, де та як дізнатись щодо тих, хто зник під час війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.

"При Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України працює Офіс уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин", - йдеться в повідомленні.

Алгоритм дій, щоб повідомити про зниклу людину

  • Зателефонуйте на "гарячу лінію" кол-центру 0 800 339 247 з понеділка по п’ятницю з 9:00-18:00.
  • У суботу і неділю колцентр працює у віддаленому режимі.
  • Інформація приймається у вигляді повідомлень на номер: 095 896 0421 у Vіber чи Telegram.

Як повідомлялось, в Україні з 4 лютого запрацювала "гаряча лінія" Командування Сил територіальної оборони Збройних сил України. На ній можна отримати відповіді на питання про вступ на службу.

Також МВС запустило "гарячу лінію" для родичів полонених, безвісти зниклих та загиблих українських військових.

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Міністерство оборони України