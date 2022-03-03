Если они куда-нибудь и зашли, то только временно, - Зеленский о вражеских войсках

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска, которые захотели оккупировать Украину находятся в нашей стране временно, и их прогонят с позором.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Владимира Зеленского.

"Если они куда-нибудь и зашли, то только временно. Прогоним с позором, как поступают те простые люди, которые выгоняют оккупантов из продуктовых магазинов, когда российские военные пытаются найти себе еду. Это не воины сверхдержавы, это растерянные дети, которых использовали. Уберите их домой", - заявил глава государства. Зеленский также подчеркнул, что российские захватчики не смогут ничего получить в Украине и никогда никого не покорят. Это даже не изменит количество вражеской техники, если они захотят ее нагнать на нашу территорию.