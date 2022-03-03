Якщо вони куди-небудь і зайшли, то тільки тимчасово, - Зеленський про ворожі війська
Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська, які захотіли окупувати Україну знаходяться в нашій країні тимчасово, і їх проженуть з ганьбою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Володимира Зеленського.
"Якщо вони куди-небудь і зайшли, то тільки тимчасово. Проженемо з ганьбою, як чинять ті прості люди, які виганяють окупантів з продуктових магазинів, коли російські військові намагаються знайти собі їжу. Це не воїни наддержави, це розгублені діти, яких використали. Приберіть їх додому", - заявив глава держави.
Зеленський також підкреслив, що російські загарбники не зможуть нічого отримати в Україні і ніколи нікого не підкорять. Це навіть не змінить кількість ворожої техніки, якщо вони захочуть її нагнати на нашу територію.
Нагадаємо, Зеленський заявляв, що якби США, ЄС та їхні союзники по НАТО ввели санкції проти Росії раніше, то не було б ніякого вторгнення в Україну. При цьому він підкреслив, що введені проти Москви обмеження роблять сильний вплив на економіку РФ.
Зеленський також говорив про те, що, якщо Україна впаде, то російські війська будуть на кордонах країн-членів НАТО. Тому агресора необхідно зупинити.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.