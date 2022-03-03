ru ua
Чт, 03 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Якщо вони куди-небудь і зайшли, то тільки тимчасово, - Зеленський про ворожі війська

Новость на русском →
Четвер 03 березня 2022 01:31
Якщо вони куди-небудь і зайшли, то тільки тимчасово, - Зеленський про ворожі війська Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська, які захотіли окупувати Україну знаходяться в нашій країні тимчасово, і їх проженуть з ганьбою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Володимира Зеленського.

"Якщо вони куди-небудь і зайшли, то тільки тимчасово. Проженемо з ганьбою, як чинять ті прості люди, які виганяють окупантів з продуктових магазинів, коли російські військові намагаються знайти собі їжу. Це не воїни наддержави, це розгублені діти, яких використали. Приберіть їх додому", - заявив глава держави.

Зеленський також підкреслив, що російські загарбники не зможуть нічого отримати в Україні і ніколи нікого не підкорять. Це навіть не змінить кількість ворожої техніки, якщо вони захочуть її нагнати на нашу територію.

Нагадаємо, Зеленський заявляв, що якби США, ЄС та їхні союзники по НАТО ввели санкції проти Росії раніше, то не було б ніякого вторгнення в Україну. При цьому він підкреслив, що введені проти Москви обмеження роблять сильний вплив на економіку РФ.

Зеленський також говорив про те, що, якщо Україна впаде, то російські війська будуть на кордонах країн-членів НАТО. Тому агресора необхідно зупинити.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна Росії проти України
NEWS
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Нема зворотної дороги. Що чекає на Україну після розриву з енергосистемою РФ і Білорусі
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нема зворотної дороги. Що чекає на Україну після розриву з енергосистемою РФ і Білорусі