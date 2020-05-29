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Кучеренко подал заявление в правоохранительные органы против члена НКРЭКУ

Новости » Энергетика     29.05.2020 - 15:19
Кучеренко подал заявление в правоохранительные органы против члена НКРЭКУ
Фото: Алексей Кучеренко (kucherenko.info)

Нардеп отметил, что его удивляет позиция Службы безопасности Украины в этом вопросе

Народный депутат Алексей Кучеренко обвинил члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и жилищно-коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрия Коваленко в появлении существующих проблем на рынке электроэнергии и направил соответствующее заявление в правоохранительные органы.

Об этом Кучеренко написал на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

"Практически все проблемы нашего энергорынка, долги перед Энергоатомом, безумные спекуляции и заработки "барыг" связаны с именем конкретного человека - члена НКРЭКУ Дмитрия Коваленко. Именно он является автором и организатором принятия Правил работы энергорынка, благодаря которым сегодня загоняется в долги Энергоатом и наживаются "барыги", - сообщил Кучеренко.

Кроме того, Кучеренко утверждает, что член НКРЭКУ сохраняет свой пост благодаря главе комитета Верховной рады по вопросам энергетики Андрею Герусу.

"Держится он на должности благодаря одному депутату Г., который больше всех сегодня кричит об энергетическом кризисе, который его по сути и создал и который заработал на нем огромные суммы за последние 5 месяцев", - заявил Кучеренко.

В то же время, нардеп отметил, что его удивляет позиция президента и Службы безопасности Украины в этом вопросе.

"Меня удивляет позиция президента, который не понимает, что его окружение банально манипулирует им. Меня удивляет позиция СБУ, которая давно знает все эти схемы, но продолжает гоняться за мелким бизнесом и предпринимателями", - добавил Кучеренко.

В свою очередь, Кучеренко отправил соответствующие документы в правоохранительные органы вместе с заявлением.

Напомним, ранее Кучеренко заяви, что Украина потеряет почти 400 млн долларов валютной выручки в год из-за решения Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) о введении дополнительных платежей для экспортеров.

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Автор: Александра Диденко

Теги Новости Украины Алексей КучеренкоАндрей Герус
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