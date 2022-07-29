Кучер официально возглавил "Днепр-1"

Руководство СК "Днепр-1" объявило о назначении бывшего защитника сборной Украины Александра Кучера главным тренером команды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
39-летний специалист начнет новый сезон во главе "спортклубовцев". Молодой тренер ради работы с "Днепром-1" покинул харьковский "Металлист".
Кучер заключил с днепровцами 2-летний контракт. В свой тренерский штаб он взял пять помощников – Юрия Ушмаева, Андрея Кудымова, Валерия Городова, Евгения Барышникова и Александра Грицая.
Свою тренерскую карьеру Кучер начал в июле 2020 года. Тогда он возглавил "Металл", который впоследствии трансформировался в возрожденный "Металлист". С командой начинающий тренер сначала победил в группе "Б" Второй лиги, а затем – и в Первой лиге.
Кучер-футболист начал профессиональную карьеру в харьковском "Арсенале". Лучшие годы он провел в донецком "Шахтере", которому отдал 11 лет. В составе "горняков" отыграл 294 матча (14 мячей) во всех турнирах, завоевал 7 чемпионских титулов, 6 Кубков Украины и Кубок УЕФА 2008/09.
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