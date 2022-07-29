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Кучер офіційно очолив "Дніпро-1"

Фото: Олександр Кучер вивів "Металіст" до УПЛ (facebook.com/MetalistFC)
Автор: Антон Федорців

Керівництво СК "Дніпро-1" оголосило про призначення колишнього оборонця збірної України Олександра Кучера головним тренером команди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

39-річний фахівець розпочне новий сезон на чолі "спортклубівців". Молодий тренер заради роботи з "Дніпром-1" покинув харківський "Металіст".

Кучер уклав із дніпровцями 2-річний контракт. До свого тренерського штабу він узяв п'ять помічників – Юрія Ушмаєва, Андрія Кудимова, Валерія Городова, Євгена Баришнікова та Олександра Грицая.

Свою тренерську кар'єру Кучер розпочав у липні 2020-го. Тоді він очолив новостворений "Метал", який згодом трансформувався у відроджений "Металіст". Із командою тренер-початківець спершу переміг у групі "Б" Другої ліги, а потім – і в Першій лізі.

Кучер-футболіст розпочав професіональну кар'єру в харківському "Арсеналі". Найкращі роки він провів у донецькому "Шахтарі", якому віддав 11 років. У складі "гірників" відіграв 294 матчі (14 м'ячів) в усіх турнірах, здобув 7 чемпіонських титулів, 6 Кубків України та Кубок УЄФА 2008/09.

Раніше УАФ провела інспекцію частини стадіонів, які прагнуть приймати матчі УПЛ у сезоні 2022/23. До переліку перевірених арен потрапили 6 стадіонів на заході України.

До слова, раніше склали попередній гід сезоном 2022/23 в українській Прем'єр-лізі.

Нагадаємо, також розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.

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