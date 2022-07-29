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Кучер официально возглавил "Днепр-1"

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Днепр, Пятница 29 июля 2022 16:05
Кучер официально возглавил "Днепр-1" Фото: Александр Кучер вывел "Металлист" в УПЛ (facebook.com/MetalistFC)
Автор: Антон Федорцив

Руководство СК "Днепр-1" объявило о назначении бывшего защитника сборной Украины Александра Кучера главным тренером команды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

39-летний специалист начнет новый сезон во главе "спортклубовцев". Молодой тренер ради работы с "Днепром-1" покинул харьковский "Металлист".

Кучер заключил с днепровцами 2-летний контракт. В свой тренерский штаб он взял пять помощников – Юрия Ушмаева, Андрея Кудымова, Валерия Городова, Евгения Барышникова и Александра Грицая.

Свою тренерскую карьеру Кучер начал в июле 2020 года. Тогда он возглавил "Металл", который впоследствии трансформировался в возрожденный "Металлист". С командой начинающий тренер сначала победил в группе "Б" Второй лиги, а затем – и в Первой лиге.

Кучер-футболист начал профессиональную карьеру в харьковском "Арсенале". Лучшие годы он провел в донецком "Шахтере", которому отдал 11 лет. В составе "горняков" отыграл 294 матча (14 мячей) во всех турнирах, завоевал 7 чемпионских титулов, 6 Кубков Украины и Кубок УЕФА 2008/09.

Ранее УАФ провела инспекцию части стадионов, стремящихся принимать матчи УПЛ в сезоне 2022/23. В список проверенных арен попали 6 стадионов на западе Украины.

К слову, ранее составили предварительный гид по сезону 2022/23 в украинской Премьер-лиге.

Напомним, также разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.

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Днепр-1 УПЛ
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