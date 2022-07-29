Кучер офіційно очолив "Дніпро-1"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

39-річний фахівець розпочне новий сезон на чолі "спортклубівців". Молодий тренер заради роботи з "Дніпром-1" покинув харківський "Металіст".

Кучер уклав із дніпровцями 2-річний контракт. До свого тренерського штабу він узяв п'ять помічників – Юрія Ушмаєва, Андрія Кудимова, Валерія Городова, Євгена Баришнікова та Олександра Грицая.

Свою тренерську кар'єру Кучер розпочав у липні 2020-го. Тоді він очолив новостворений "Метал", який згодом трансформувався у відроджений "Металіст". Із командою тренер-початківець спершу переміг у групі "Б" Другої ліги, а потім – і в Першій лізі.

Кучер-футболіст розпочав професіональну кар'єру в харківському "Арсеналі". Найкращі роки він провів у донецькому "Шахтарі", якому віддав 11 років. У складі "гірників" відіграв 294 матчі (14 м'ячів) в усіх турнірах, здобув 7 чемпіонських титулів, 6 Кубків України та Кубок УЄФА 2008/09.

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