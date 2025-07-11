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Кубраков відреагував на інформацію про обшуки у нього

П'ятниця 11 липня 2025 13:02
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Кубраков відреагував на інформацію про обшуки у нього Фото: Олександр Кубраков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Колишній міністр інфраструктури України Олександр Кубраков відреагував на повідомлення про обшуки в нього. Він заявив, що не має жодного відношення до нардепа Євгена Шевченка та спілкувався з ним ще до повномасштабної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку у Facebook.

"Хочу сказати, що ані до Євгена Шевченка, ані до Білорусі, ані до закупівель добрив чи то будь-яких інших махінацій я не маю жодного відношення. Останній наш контакт відбувся ще до повномасштабного вторгнення. Він звертався до мене як народний депутат до міністра інфраструктури", - написав Кубраков.

Він стверджує, що "жодних інших справ або навіть спілкування" поза межами професійної діяльності з нардепом він не мав, а "після лютого 22 знав про життя Шевченка виключно з преси".

"Друге, хочу підкреслити. Як під час роботи на державній службі, так і зараз, вважаю, що правоохоронці повинні завжди мати вільний доступ до всіх необхідних їм матеріалів. Усі, з ким я працював, знають про цей принцип - ми завжди оперативно надавали всю інформацію правоохоронним органам по першому їх запиту. Ніколи нічого не приховував і не збираюсь цього робити і в цій ситуації", - додав Кубраков.

Обшуки у Кубракова

Нагадаємо, що сьогодні, 11 липня вранці працівники Державного бюро розслідувань прийшли з обшуками до колишнього міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова. Про це РБК-Україна повідомили джерела.

За їхньою інформацією, обшуки відбуваються у межах кримінального провадження, пов’язаного з народним депутатом Євгенієм Шевченком, який вже має дві підозри в державній зраді та знаходиться в СІЗО.

Джерела сьогодні розповіли, Шевченка підозрюють в тому, що він ошукав підприємців на 14,5 млн гривень під приводом нібито закупівлі добрив у Білорусі.

Нагадаємо, що Кубраков не займає міністерську посаду з травня 2024 року. Під час своєї роботи в Кабміні він координував логістичні проєкти, зокрема організацію експорту в умовах заблокованих портів і зернову ініціативу.

Після звільнення міністр оборони Рустем Умєров призначив Кубракова його своїм радником на громадських засадах.

Детальніше про біографію Кубракова та обставини його звільнення читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

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ДБР Олександр Кубраков
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