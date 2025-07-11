Кубраков отреагировал на информацию об обысках у него

Бывший министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков отреагировал на сообщение об обысках у него. Он заявил, что не имеет никакого отношения к нардепу Евгению Шевченко и общался с ним еще до полномасштабной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в Facebook .

"Хочу сказать, что ни к Евгению Шевченко, ни к Беларуси, ни к закупкам удобрений или любых других махинаций я не имею никакого отношения. Последний наш контакт состоялся еще до полномасштабного вторжения. Он обращался ко мне как народный депутат к министру инфраструктуры", - написал Кубраков.

Он утверждает, что "никаких других дел или даже общения" вне профессиональной деятельности с нардепом он не имел, а "после 22 февраля знал о жизни Шевченко исключительно из прессы".

"Второе, хочу подчеркнуть. Как во время работы на государственной службе, так и сейчас, считаю, что правоохранители должны всегда иметь свободный доступ ко всем необходимым им материалам. Все, с кем я работал, знают об этом принципе - мы всегда оперативно предоставляли всю информацию правоохранительным органам по первому их запросу. Никогда ничего не скрывал и не собираюсь этого делать и в этой ситуации", - добавил Кубраков.

Обыски у Кубракова

Напомним, что сегодня, 11 июля утром работники Государственного бюро расследований пришли с обысками к бывшему министру развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александру Кубракову. Об этом РБК-Украина сообщили источники.

По их информации, обыски проходят в рамках уголовного производства, связанного с народным депутатом Евгением Шевченко, который уже имеет два подозрения в государственной измене и находится в СИЗО.

Источники сегодня рассказали, Шевченко подозревают в том, что он обманул предпринимателей на 14,5 млн гривен под предлогом якобы закупки удобрений в Беларуси.