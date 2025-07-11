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В ексміністра Кубракова проводять обшуки: що сталося

П'ятниця 11 липня 2025 10:43
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В ексміністра Кубракова проводять обшуки: що сталося Фото: Олександр Кубраков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець, Юлія Акимова

Працівники Державного бюро розслідувань прийшли з обшуками до колишнього міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова.

Про це РБК-Україна повідомили джерела.

Як розповіли виданню співрозмовники, слідчі дії проводяться у Кубракова у справі про ймовірні шахрайські дії народного депутата Євгенія Шевченка, якого підозрюють в держзраді.

За даними джерел, Шевченка підозрюють в тому, що він ошукав підприємців на 14,5 млн гривень під приводом нібито закупівлі добрив у Білорусі.

Співрозмовники розповіли, що обшуки розпочалися сьогодні, 11 липня вранці.

Нагадаємо, що в травні 2024 році Верховна Рада звільнила Кубракова з посади міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

У Кабміні від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну займався питанням організації експорту в умовах заблокованих портів, потім брав участь в забезпеченні зернового коридору.

Втім, він пробув на міністерській посаді, не пропрацювавши 2 роки.

Після чого міністр оборони Рустем Умєров заявив, що призначив Кубракова своїм радником на громадських засадах.

Детальніше про Кубракова та що передувало його звільненню з посади міністра в окремому матеріалі РБК-Україна.

Додамо, що стосується нардепа Шевченка, то він за даними слідства, систематично у своїх виступах та інтерв'ю поширював наративи Росії. Він також поширював у соцмережах інформацію, яка могла б нашкодити Україні, чим допомагав РФ. Наразі він перебуває під вартою.

Довідково

Євгеній Шевченко є українським проросійським політиком, народним депутатом, колишній член фракції "Слуга народу".

Згідно з даними руху "Чесно", він увійшов до списку прогульників серед народних депутатів Верховної Ради 9 скликання.

Одну з підозр у державній зраді він отримав за те, що протягом 2020-2023 років неодноразово відвідував Білорусь, де налагоджував "схеми" щодо закупівлі для підконтрольних йому компаній електроенергії та аміачних добрив по заниженій вартості.

У 2023 році Шевченко вів таємні переговори із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком на прохання українських спецслужб, про що заявляв керівник ГУР Кирило Буданов в одному з інтерв'ю.

Однак пізніше в українській розвідці, заявляли, що нардеп Шевченко не має жодного стосунку до їхньої структури.

Шевченко неодноразово також потрапляв у скандали через свої висловлювання. Зокрема, у своєму дописі в Telegram закликав президента України до переговорів з РФ.

Також він заявляв, що "писав листа Дональду Трампу і Джей Ді Венсу" щодо "сприяння у припиненні авторитаризму та диктатури в політичному житті України".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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ДБР Олександр Кубраков
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