Кубраков: Украина привлекла от ЕБРР 450 млн евро на дорожную инфраструктуру

"Укравтодор" подписал соглашение с Европейским банком реконструкции и развития, по которому будет обновлено 275 км трассы Киев - Одесса и построен новый северный обход Львова.

Об этом сообщил глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

По его словам, благодаря этой сделке "Укравтодор" станет первой государственной институцией в Украине, которая воплотит рекомендации ЕБРР по предупреждению коррупции.

"Антикоррупционные меры - это не просто "аналитическая работа", но и постоянное участие экспертов и представителей ЕБРР в ключевых процессах Укравтодора. Благодаря этому мы усилим внутренний контроль и предупредим риски злоупотреблений", - отметил он.

Финансирование ЕБРР будет состоять из трех траншей - два из них на сумму € 290 млн будут использованы для реконструкции 275 км автодороги M-05 Киев - Одесса, третий - € 160 млн для финансирования строительства 24-километровой северного участка кольцевой объездной дороги вокруг Львова.

Из средств ЕБРР также будет профинансирована стратегическая оценка дорожной безопасности в масштабах национальной сети автодорог с целью определения и приоритезации наиболее опасных участков для реализации мероприятий смягчения рисков. Часть средств будет использована для внедрения систем управления воздействием тяжелого транспорта.

Этот проект стал крупнейшим за время сотрудничества "Укравтодора" с ЕБРР за последние 10 лет.

"Проекты международных финансовых организаций имеют большое значение для страны не только благодаря прямому экономическому эффекту, но и для развития дорожной отрасли. В этом году мы активно применяли практики, привычные для МФО и инновационные для бюджетной сферы. Мы благодарны нашим партнерам за доверие, и в результате проекта ожидаем получить не только обновленные и построенные магистрали, но и устойчивые решения для минимизации коррупционных рисков", - подчеркнул Кубраков.

ЕБРР является крупнейшим институциональным инвестором в Украине. Банк уже взял на себя обязательства по предоставлению почти € 1,45 млрд в рамках 486 проектов по всей стране.

Напомним, ранее Кубраков заявлял, что "Укравтодор" до 2025 года намерен реализовать ряд инфраструктурных мегапроектов на общую сумму в 340 млрд гривен.