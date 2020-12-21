Кубраков: Україна отримала від ЄБРР 450 млн євро на дорожню інфраструктуру

"Укравтодор" підписав угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку, за якою буде оновлено 275 км траси Київ - Одеса і побудовано новий північний обхід Львова.

Про це повідомив глава "Укравтодору" Олександр Кубраков.

За його словами, завдяки цій угоді "Укравтодор" стане першою державною інституцією в Україні, яка втілить рекомендації ЄБРР щодо попередження корупції.

"Антикорупційні заходи - це не просто "аналітична робота", але постійна участь експертів та представників ЄБРР у ключових процесах Укравтодору. Завдяки цьому ми посилимо внутрішній контроль і попередимо ризики зловживань", - зазначив він.

Фінансування ЄБРР складатиметься з трьох траншів - два з них сумою €290 млн будуть використані для реконструкції 275 км автошляху M-05 Київ - Одеса, третій - €160 млн для фінансування будівництва 24-кілометрової північної ділянки кільцевої об’їзної дороги навколо Львова.

З коштів ЄБРР також буде профінансовано стратегічну оцінку дорожньої безпеки в масштабах національної мережі автодоріг з метою визначення та пріоритизації найбільш небезпечних ділянок для втілення заходів пом’якшення ризиків. Частина коштів буде використана для впровадження систем управління впливами важкого транспорту.

Цей проект став найбільшим за час співпраці "Укравтодору" з ЄБРР за останні 10 років.

"Проекти міжнародних фінансових організацій мають велике значення для країни не тільки завдяки прямому економічному ефекту, але й для розвитку дорожньої галузі. У цьому році ми активно застосовували практики, звичні для МФО та інноваційні для бюджетної сфери. Ми вдячні нашим партнерам за довіру, і в результаті проєкту очікуємо отримати не тільки оновлені і побудовані магістралі, а й стійкі рішення для мінімізації корупційних ризиків", - підкреслив Кубраков.

ЄБРР є найбільшим інституційним інвестором в Україні. Банк уже взяв на себе зобов’язання щодо надання майже €14,5 млрд у рамках 486 проєктів по всій країні.

Нагадаємо, раніше Кубраков заявляв, що "Укравтодор" до 2025 року має намір реалізувати низку інфраструктурних мегапроектів на загальну суму 340 млрд гривень.