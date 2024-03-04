Шмигаль вважає безглуздою блокаду кордону. Причина "бід" польських фермерів - експорт з РФ

Причиною проблем польських фермерів є експорт аграрної продукції з Росії та Білорусі. Зараз 90% українського експорту йде через порти Чорного моря та Дунаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля під час прес-конференції.

"Блокування кордону польськими аграріями станом на сьогодні абсолютно безглузде, тому що у нас понад 90% нашого експорту йде морем або через дунайські порти, менше 5% рухається автомобільними шляхами", - сказав він.

За його словами, під час поїздки на кордон урядовці запропонували для Польщі 5 кроків, аби вирішити питання блокади, польський уряд їх розглядає, частина з них уже є в комунікації польського уряду.

Шмигаль висловив сподівання, що "польські аграрії розберуться в статистиці і в причинах їх бід, які ми пов'язуємо з експортом зерна і продовольства з Росії і білорусі, який необхідно припинити для країн Євросоюзу і для Польщі, зокрема".

Блокада кордону

Нагадаємо, польські фермери розпочали блокаду кордону з Україною 9 лютого, вимагаючи скасувати рішення про безмитну торгівлю України з ЄС.

Нагадаємо, уряд Латвії заборонив імпорт зерна з території Росії та вимагає від Європейського Союзу такого ж кроку, оскільки вся російська сільськогосподарська продукція може бути замінена товарами з України.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща "ретельно" проаналізує наслідки рішення Латвії заборонити імпорт російських продуктів харчування і не виключає, що сама зробить відповідні кроки.