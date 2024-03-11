Кубраков про післявоєнну відбудову міст: у колишньому вигляді це неможливо

Відбудувати повністю зруйновані росіянами міста у колишньому вигляді буде неможливо. Державі потрібно буде шукати стимули для розвитку постраждалих від війни регіонів.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав віце-прем’єр з відновлення - міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Відповідаючи на питання, чи доцільно буде відновлювати після війни постраждалі міста, міністр відзначив, що наразі йде робота над концепцією післявоєнної відбудови.

"Працюємо з консультантами, дивимося, які варіанти можуть бути. Минулого року оновили Регіональну стратегію якраз для якісно нового підходу для розвитку громад, зокрема і постраждалих", - сказав міністр.

За його словами, деякі регіони втратили свою усталену економічну модель - мова або прифронтові, або про ті області, що межують з Білоруссю і Росією.

"Ми розуміємо, що це вже буде інша економічна ситуація на роки, на десятиліття в цих регіонах. Їх потрібно буде дотувати, стимулювати нові підходи, податкові стимули, шукати інвестиції", - сказав він.

Це ж стосується і повністю зруйнованих міст, зокрема, таких як Бахмут та Соледар у Донецькій області. "Там були іноземні підприємства - в Соледарі був великий завод KNAUF, були інші підприємства. У такому вигляді їх відновити, я вважаю, буде неможливо", - вважає чиновник.