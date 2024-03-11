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Кубраков про післявоєнну відбудову міст: у колишньому вигляді це неможливо

Україна, Понеділок 11 березня 2024 08:47
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Кубраков про післявоєнну відбудову міст: у колишньому вигляді це неможливо Фото: міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ярослава Борзова, Ростислав Шаправський

Відбудувати повністю зруйновані росіянами міста у колишньому вигляді буде неможливо. Державі потрібно буде шукати стимули для розвитку постраждалих від війни регіонів.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав віце-прем’єр з відновлення - міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Відповідаючи на питання, чи доцільно буде відновлювати після війни постраждалі міста, міністр відзначив, що наразі йде робота над концепцією післявоєнної відбудови.

"Працюємо з консультантами, дивимося, які варіанти можуть бути. Минулого року оновили Регіональну стратегію якраз для якісно нового підходу для розвитку громад, зокрема і постраждалих", - сказав міністр.

За його словами, деякі регіони втратили свою усталену економічну модель - мова або прифронтові, або про ті області, що межують з Білоруссю і Росією.

"Ми розуміємо, що це вже буде інша економічна ситуація на роки, на десятиліття в цих регіонах. Їх потрібно буде дотувати, стимулювати нові підходи, податкові стимули, шукати інвестиції", - сказав він.

Це ж стосується і повністю зруйнованих міст, зокрема, таких як Бахмут та Соледар у Донецькій області. "Там були іноземні підприємства - в Соледарі був великий завод KNAUF, були інші підприємства. У такому вигляді їх відновити, я вважаю, буде неможливо", - вважає чиновник.

Відбудова України

Днями Держдепартамент США спільно з Німецьким фондом Маршалла анонсували створення підприємства "Партнерство міст України" для сталого відновлення інфраструктури. Нове державно-приватне партнерство допоможе українцям перепроектувати та відбудувати стійкі, інклюзивні та міцні міста.

Тим часом в Україні зростає кількість громад, які почали складати програми свого комплексного відновлення.

Наприкінці лютого у Варшаві відбувся воркшоп, присвячений економічній відбудові України на прикладі Маріуполя.

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