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Кубраков отримає нову посаду в Кабміні: яке рішення ухвалить Рада

Фото: міністр інфраструктури України Олександр Кубраков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько

Нинішній міністр інфраструктури Олександр Кубраков може отримати нову посаду в Кабміні. Верховна рада завтра збирається розглянути це питання.

Про це РБК-Україна повідомили джерела у парламенті.

За даними видання, Кубракова завтра можуть перевести на посаду віцепрем'єр-міністра. Йому в підпорядкування перейде, окрім Мінінфраструктури, ще й Міністерство розвитку громад та територій, яке раніше очолював Олексій Чернишов.

За словами співрозмовників, нардепи від "Слуга народу" сьогодні планують обговорити це кадрове питання на засіданні фракції.

Нагадаємо, що раніше Кабмін призначив колишнього міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова головою "Нафтогазу".

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МІУВерховна радаОлександр Кубраков