Кубраков отримає нову посаду в Кабміні: яке рішення ухвалить Рада

Нинішній міністр інфраструктури Олександр Кубраков може отримати нову посаду в Кабміні. Верховна рада завтра збирається розглянути це питання.

Про це РБК-Україна повідомили джерела у парламенті.

За даними видання, Кубракова завтра можуть перевести на посаду віцепрем'єр-міністра. Йому в підпорядкування перейде, окрім Мінінфраструктури, ще й Міністерство розвитку громад та територій, яке раніше очолював Олексій Чернишов.

За словами співрозмовників, нардепи від "Слуга народу" сьогодні планують обговорити це кадрове питання на засіданні фракції.