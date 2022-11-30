Кубраков получит новую должность в Кабмине: какое решение примет Рада

Нынешний министр инфраструктуры Александр Кубраков может получить новую должность в Кабмине. Верховная рада завтра собирается рассмотреть этот вопрос.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в парламенте.

По данным издания, Кубракова завтра могут перевести на пост вице-премьер-министра. Ему в подчинение перейдет, помимо Мининфраструктуры, еще и Министерство развития громад и территорий, которое ранее возглавлял Алексей Чернышов.

По словам собеседников, нардепы от "Слуга народа" сегодня планирует обсудить этот кадровый вопрос на заседании фракции.