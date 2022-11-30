Кубраков получит новую должность в Кабмине: какое решение примет Рада

Нынешний министр инфраструктуры Александр Кубраков может получить новую должность в Кабмине. Верховная рада завтра собирается рассмотреть этот вопрос.
Об этом РБК-Украина сообщили источники в парламенте.
По данным издания, Кубракова завтра могут перевести на пост вице-премьер-министра. Ему в подчинение перейдет, помимо Мининфраструктуры, еще и Министерство развития громад и территорий, которое ранее возглавлял Алексей Чернышов.
По словам собеседников, нардепы от "Слуга народа" сегодня планирует обсудить этот кадровый вопрос на заседании фракции.
Напомним, что ранее Кабмин назначил бывшего министра развития общин и территорий Алексея Чернышева главой "Нафтогаза".
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