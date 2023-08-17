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Кубок України: УАФ визначила пари першого раунду з командами УПЛ

Фото: "Динамо" з Кубком України-2021 (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

У столичному Будинку футболу провели жеребкування чергової стадії Кубка України 2023/24. Перелік учасників змагань поповнили 8 команд української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

До церемонії приєдналися військовослужбовець Національної гвардії України, віце-чемпіон світу із гри сокка Дмитро Іванов та іменитий футболіст і тренер Руслан Костишин. Своїх суперників отримали 16 колективів.

У боротьбу за трофей вступлять команди з нижньої половини турнірної таблиці УПЛ за підсумками попереднього сезону. Зокрема, своїх суперників отримали львівський "Рух", "Полісся" з Житомира, рівненський "Верес", "Колос" із Ковалівки, київська "Оболонь", "Чорноморець" із Одеси, харківський "Металіст 1925" і черкаський ЛНЗ.

На несподіваного лідера Прем'єр-ліги – "Рух" – чекатиме близький виїзд у Стрий до місцевої "Скали 1911". Натомість волочиський "Агробізнес" прийме "Полісся", а кам'янець-подільський "Епіцентр" удома зустрінеться з "Вересом". Зате "Чорноморець" у столиці поміряється силами з "Лівим берегом".

Базовою датою цього раунду обрали 23 серпня. Переможці протистоянь опиняться в 1/8 фіналу Кубка України. Якраз на цій стадії до турніру приєднаються і гранди – "Шахтар", "Дніпро-1", "Зоря" і "Динамо". Фінал Кубка України зіграють 15 травня.

Список матчів четвертого попереднього етапу Кубка України 2023/24:

  • "Скала 1911" – "Рух"
  • "Агробізнес" – "Полісся"
  • "Епіцентр" – "Верес"
  • "Маріуполь" – "Колос"
  • "Звягель" – "Оболонь"
  • "Лівий берег" – "Чорноморець"
  • "Гірник-Спорт" – "Металіст 1925"
  • "Вікторія" – ЛНЗ

До слова, раніше УПЛ нагородила героїв третього туру чемпіонату України.

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