Сенсаційний лідер і кривдник віце-чемпіона забрали призи туру УПЛ

Українська Прем'єр-ліга за підсумками 3-го туру вітчизняної першості назвала найкращих гравця і тренера. Нагороди дісталися представникам закарпатського "Миная" і львівського "Руха".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ліги .

Воротар Олександр Бандура – футболіст чергового туру в Прем'єр-лізі. Він допоміг "Минаю" здобути домашню нічию проти "Дніпра-1".

Досвідчений голкіпер упевнено відіграв проти "спортклубівців". Він парирував одинадцятиметровий від Бабенка на 83-й хвилині, а пропустив від віце-чемпіона України лише в доданий арбітром час. Та й цього разу "Дніпро-1" переграв Бандуру лише з пенальті, який реалізував Бланко.

Натомість керманич "Руха" Віталій Пономарьов – найкращий тренер 3-го туру. Український фахівець привів львів'ян до третьої перемоги поспіль зі старту сезону. "Жовто-чорні" вирвали виїзну перемогу на 90-й хвилині протистояння з "Поліссям". "Рух" іде на першому місці УПЛ.

Найкращих у звітному турі Прем'єр-ліги знову обирала Експертна рада. До неї увійшли відомі українські фахівці – Олег Венглинський, Іван Гецко, Сергій Нагорняк, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Олег Федорчук, Анатолій Чанцев, Ігор Шуховцев, Степан Юрчишин, Ігор Яворський.