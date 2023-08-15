ua en ru
Вт, 15 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Сенсаційний лідер і кривдник віце-чемпіона забрали призи туру УПЛ

Новость на русском →
Київ, Вівторок 15 серпня 2023 09:55
Сенсаційний лідер і кривдник віце-чемпіона забрали призи туру УПЛ Фото: Олександр Бандура зупинив "Дніпро-1" (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорців

Українська Прем'єр-ліга за підсумками 3-го туру вітчизняної першості назвала найкращих гравця і тренера. Нагороди дісталися представникам закарпатського "Миная" і львівського "Руха".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ліги.

Воротар Олександр Бандура – футболіст чергового туру в Прем'єр-лізі. Він допоміг "Минаю" здобути домашню нічию проти "Дніпра-1".

Досвідчений голкіпер упевнено відіграв проти "спортклубівців". Він парирував одинадцятиметровий від Бабенка на 83-й хвилині, а пропустив від віце-чемпіона України лише в доданий арбітром час. Та й цього разу "Дніпро-1" переграв Бандуру лише з пенальті, який реалізував Бланко.

Натомість керманич "Руха" Віталій Пономарьов – найкращий тренер 3-го туру. Український фахівець привів львів'ян до третьої перемоги поспіль зі старту сезону. "Жовто-чорні" вирвали виїзну перемогу на 90-й хвилині протистояння з "Поліссям". "Рух" іде на першому місці УПЛ.

Найкращих у звітному турі Прем'єр-ліги знову обирала Експертна рада. До неї увійшли відомі українські фахівці – Олег Венглинський, Іван Гецко, Сергій Нагорняк, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Олег Федорчук, Анатолій Чанцев, Ігор Шуховцев, Степан Юрчишин, Ігор Яворський.

Сенсаційний лідер і кривдник віце-чемпіона забрали призи туру УПЛ

До слова, напередодні "Шахтар" здобув важку перемогу над "Олександрією" у Прем'єр-лізі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УПЛ Чемпионат Украины
NEWS
Чи повернуться "вагнерівці" воювати проти України та яке їх завдання в Білорусі: відповідь ГУР
Чи повернуться "вагнерівці" воювати проти України та яке їх завдання в Білорусі: відповідь ГУР
DAILY
Тарас Чмут: У суспільстві немає єдиного розуміння, що фронт – це "пріоритет номер нуль"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Тарас Чмут: У суспільстві немає єдиного розуміння, що фронт – це "пріоритет номер нуль"