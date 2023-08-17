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Кубок Украины: УАФ определила пары первого раунда с командами УПЛ

Фото: "Динамо" с Кубком Украины-2021 (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

В столичном Доме футбола провели жеребьевку очередной стадии Кубка Украины 2023/24. Список участников соревнований пополнили 8 команд украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

К церемонии присоединились военнослужащий Национальной гвардии Украины, вице-чемпион мира по игре сокка Дмитрий Иванов и именитый футболист и тренер Руслан Костышин. Своих соперников получили 16 коллективов.

В борьбу за трофей вступят команды из нижней половины турнирной таблицы УПЛ по итогам предыдущего сезона. В частности, своих соперников получили львовский "Рух", "Полесье" из Житомира, ровненский "Верес", "Колос" из Ковалевки, киевская "Оболонь", "Черноморец" из Одессы, харьковский "Металлист 1925" и черкасский ЛНЗ.

Неожиданного лидера Премьер-лиги – "Рух" – будет ждать близкий выезд в Стрый к местной "Скале 1911". Тем временем волочиский "Агробизнес" примет "Полесье", а каменец-подольский "Эпицентр" дома встретится с "Вересом". Зато "Черноморец" в столице померяется силами с "Левым берегом".

Базовой датой этого раунда выбрали 23 августа. Победители противостояний окажутся в 1/8 финала Кубка Украины. Как раз на этой стадии к турниру присоединятся и гранды – "Шахтер", "Днепр-1", "Заря" и "Динамо". Финал Кубка Украины сыграет 15 мая.

Список матчей четвертого предварительного этапа Кубка Украины 2023/24:

  • "Скала 1911" – "Рух"
  • "Агробизнес" – "Полесье"
  • "Эпицентр" – "Верес"
  • "Мариуполь" – "Колос"
  • "Звягель" – "Оболонь"
  • "Левый берег" – "Черноморец"
  • "Горняк-Спорт" – "Металлист 1925"
  • "Виктория" – ЛНЗ

К слову, ранее УПЛ наградила героев третьего тура чемпионата Украины.

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