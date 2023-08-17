Кубок Украины: УАФ определила пары первого раунда с командами УПЛ

К церемонии присоединились военнослужащий Национальной гвардии Украины, вице-чемпион мира по игре сокка Дмитрий Иванов и именитый футболист и тренер Руслан Костышин. Своих соперников получили 16 коллективов.

В борьбу за трофей вступят команды из нижней половины турнирной таблицы УПЛ по итогам предыдущего сезона. В частности, своих соперников получили львовский "Рух", "Полесье" из Житомира, ровненский "Верес", "Колос" из Ковалевки, киевская "Оболонь", "Черноморец" из Одессы, харьковский "Металлист 1925" и черкасский ЛНЗ.

Неожиданного лидера Премьер-лиги – "Рух" – будет ждать близкий выезд в Стрый к местной "Скале 1911". Тем временем волочиский "Агробизнес" примет "Полесье", а каменец-подольский "Эпицентр" дома встретится с "Вересом". Зато "Черноморец" в столице померяется силами с "Левым берегом".

Базовой датой этого раунда выбрали 23 августа. Победители противостояний окажутся в 1/8 финала Кубка Украины. Как раз на этой стадии к турниру присоединятся и гранды – "Шахтер", "Днепр-1", "Заря" и "Динамо". Финал Кубка Украины сыграет 15 мая.

Список матчей четвертого предварительного этапа Кубка Украины 2023/24: