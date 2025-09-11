ua en ru
Чт, 11 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Кубок України стартує: дати, час і всі матчі 1/16 фіналу

Четвер 11 вересня 2025 11:20
UA EN RU
Кубок України стартує: дати, час і всі матчі 1/16 фіналу Розклад 1/16 фіналу Кубку України (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Українська асоціація футболу оголосила розклад матчів 1/16 фіналу Кубку України-2025/26. Поєдинки відбудуться 17, 18, 23 та 24 вересня за участю 32 команд, включно з "Динамо", "Шахтарем", "Полісся" та "Олександрією".

Про Це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Української асоціації футболу.

Куюок України 2025/26: формат турніру

На цій стадії Загалом у розіграші Кубку-2025/26 беруть участь 68 команд, серед яких 21 аматорська.

В 1/16 фіналу Кубку України змагатимуться переможці 1/32 фіналу та чотири клуби, які представляли Україну в єврокубках.

У новому регламенті Кубку України переможець 1/16 фіналу визначатиметься у серії пенальті у разі нічиєї в основний час - додаткові тайми на цій стадії не передбачені.

Тріумфатори цих одноматчевих протистоянь продовжать боротьбу у 1/8 фіналу.

Розклад матчів 1/16 фіналу

17 вересня

  • "Металіст" - "ЛНЗ" 13:00
  • "Чернігів" - "Кривбас" 13:00
  • "Полісся-Ставки" - "Шахтар" 15:30
  • "Лівий берег" - "Вікторія" 15:30
  • "Олександрія" - "Динамо" 18:00

18 вересня

  • "Металург" - "Фенікс-Маріуполь" 13:00
  • "Буковина" - "Карпати" 15:30
  • "Нива Тернопіль" - "Полтава" 18:00

23 вересня

  • "Олімпія" - "Лісне" 13:00
  • "Денгофф" - "Агробізнес" 15:30

24 вересня

  • "Агротех" - "Чорноморець" 13:00
  • "Інгулець" - "Поділля" 13:00
  • "Нива Вінниця" - "Гірник-Спорт" 15:30
  • "Локомотив" - "Верес" 15:30
  • "Колос Полонне" - "Металіст 1925" 15:30
  • "Рух" - "Полісся" 18:00

Де дивитися матчі

Трансляція всіх поєдинків буде у вільному доступі на YouTube-каналі УПЛ ТБ.

Нагадаємо, що чинним володарем трофею є донецький "Шахтар", який у фіналі минулого сезону-2024/2025 обіграв київське "Динамо".

Також дивіться відео, як супербомбардир "Шахтаря" забив 6 голів в переможному матчі з "Карпатами".

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол Кубок України Шахтар Динамо
Новини
Атака дронів РФ на Польщу оголила слабкі місця ППО НАТО, - Мерц
Атака дронів РФ на Польщу оголила слабкі місця ППО НАТО, - Мерц
Аналітика
Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії