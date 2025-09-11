Кубок України стартує: дати, час і всі матчі 1/16 фіналу

Українська асоціація футболу оголосила розклад матчів 1/16 фіналу Кубку України-2025/26. Поєдинки відбудуться 17, 18, 23 та 24 вересня за участю 32 команд, включно з "Динамо", "Шахтарем", "Полісся" та "Олександрією".

Про Це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Української асоціації футболу.

Куюок України 2025/26: формат турніру

На цій стадії Загалом у розіграші Кубку-2025/26 беруть участь 68 команд, серед яких 21 аматорська.

В 1/16 фіналу Кубку України змагатимуться переможці 1/32 фіналу та чотири клуби, які представляли Україну в єврокубках.

У новому регламенті Кубку України переможець 1/16 фіналу визначатиметься у серії пенальті у разі нічиєї в основний час - додаткові тайми на цій стадії не передбачені.

Тріумфатори цих одноматчевих протистоянь продовжать боротьбу у 1/8 фіналу.

Розклад матчів 1/16 фіналу

17 вересня

"Металіст" - "ЛНЗ" 13:00

"Чернігів" - "Кривбас" 13:00

"Полісся-Ставки" - "Шахтар" 15:30

"Лівий берег" - "Вікторія" 15:30

"Олександрія" - "Динамо" 18:00

18 вересня

"Металург" - "Фенікс-Маріуполь" 13:00

"Буковина" - "Карпати" 15:30

"Нива Тернопіль" - "Полтава" 18:00

23 вересня

"Олімпія" - "Лісне" 13:00

"Денгофф" - "Агробізнес" 15:30

24 вересня

"Агротех" - "Чорноморець" 13:00

"Інгулець" - "Поділля" 13:00

"Нива Вінниця" - "Гірник-Спорт" 15:30

"Локомотив" - "Верес" 15:30

"Колос Полонне" - "Металіст 1925" 15:30

"Рух" - "Полісся" 18:00

Де дивитися матчі

Трансляція всіх поєдинків буде у вільному доступі на YouTube-каналі УПЛ ТБ.