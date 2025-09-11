Кубок України стартує: дати, час і всі матчі 1/16 фіналу
Українська асоціація футболу оголосила розклад матчів 1/16 фіналу Кубку України-2025/26. Поєдинки відбудуться 17, 18, 23 та 24 вересня за участю 32 команд, включно з "Динамо", "Шахтарем", "Полісся" та "Олександрією".
Про Це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Української асоціації футболу.
Куюок України 2025/26: формат турніру
На цій стадії Загалом у розіграші Кубку-2025/26 беруть участь 68 команд, серед яких 21 аматорська.
В 1/16 фіналу Кубку України змагатимуться переможці 1/32 фіналу та чотири клуби, які представляли Україну в єврокубках.
У новому регламенті Кубку України переможець 1/16 фіналу визначатиметься у серії пенальті у разі нічиєї в основний час - додаткові тайми на цій стадії не передбачені.
Тріумфатори цих одноматчевих протистоянь продовжать боротьбу у 1/8 фіналу.
Розклад матчів 1/16 фіналу
17 вересня
- "Металіст" - "ЛНЗ" 13:00
- "Чернігів" - "Кривбас" 13:00
- "Полісся-Ставки" - "Шахтар" 15:30
- "Лівий берег" - "Вікторія" 15:30
- "Олександрія" - "Динамо" 18:00
18 вересня
- "Металург" - "Фенікс-Маріуполь" 13:00
- "Буковина" - "Карпати" 15:30
- "Нива Тернопіль" - "Полтава" 18:00
23 вересня
- "Олімпія" - "Лісне" 13:00
- "Денгофф" - "Агробізнес" 15:30
24 вересня
- "Агротех" - "Чорноморець" 13:00
- "Інгулець" - "Поділля" 13:00
- "Нива Вінниця" - "Гірник-Спорт" 15:30
- "Локомотив" - "Верес" 15:30
- "Колос Полонне" - "Металіст 1925" 15:30
- "Рух" - "Полісся" 18:00
Де дивитися матчі
Трансляція всіх поєдинків буде у вільному доступі на YouTube-каналі УПЛ ТБ.
Нагадаємо, що чинним володарем трофею є донецький "Шахтар", який у фіналі минулого сезону-2024/2025 обіграв київське "Динамо".
Також дивіться відео, як супербомбардир "Шахтаря" забив 6 голів в переможному матчі з "Карпатами".