Кубок Украины стартует: даты, время и все матчи 1/16 финала
Украинская ассоциация футбола объявила расписание матчей 1/16 финала Кубка Украины-2025/26. Поединки состоятся 17, 18, 23 и 24 сентября с участием 32 команд, включая "Динамо", "Шахтер", "Полесье" и "Александрию".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
Куюок Украины 2025/26: формат турнира
На этой стадии Всего в розыгрыше Кубка-2025/26 принимают участие 68 команд, среди которых 21 любительская.
В 1/16 финала Кубка Украины будут соревноваться победители 1/32 финала и четыре клуба, которые представляли Украину в еврокубках.
В новом регламенте Кубка Украины победитель 1/16 финала будет определяться в серии пенальти в случае ничьей в основное время - дополнительные таймы на этой стадии не предусмотрены.
Триумфаторы этих одноматчевых противостояний продолжат борьбу в 1/8 финала.
Расписание матчей 1/16 финала
17 сентября
- "Металлист" - "ЛНЗ" 13:00
- "Чернигов" - "Кривбасс" 13:00
- "Полесье-Ставки" - "Шахтер" 15:30
- "Левый берег" - "Виктория" 15:30
- "Александрия" - "Динамо" 18:00
18 сентября
- "Металлург" - "Феникс-Мариуполь" 13:00
- "Буковина" - "Карпаты" 15:30
- "Нива Тернополь" - "Полтава" 18:00
23 сентября
- "Олимпия" - "Лесное" 13:00
- "Денгофф" - "Агробизнес" 15:30
24 сентября
- "Агротех" - "Черноморец" 13:00
- "Ингулец" - "Подолье" 13:00
- "Нива Винница" - "Горняк-Спорт" 15:30
- "Локомотив" - "Верес" 15:30
- "Колос Полонное" - "Металлист 1925" 15:30
- "Рух" - "Полесье" 18:00
Где смотреть матчи
Трансляция всех поединков будет в свободном доступе на YouTube-канале УПЛ ТВ.
Напомним, что действующим обладателем трофея является донецкий "Шахтер", который в финале прошлого сезона-2024/2025 обыграл киевское "Динамо".
