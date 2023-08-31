Кубок України: "Шахтар", "Динамо" та інші сформували пари 1/8 фіналу

У столичному Будинку футболу провели жеребкування чергової стадії Кубка України 2023/24. Перелік учасників змагань поповнили провідні команди української Прем'єр-ліги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.
До церемонії приєдналися бойовий медик 112-ї бригади 244-го окремого батальйону Владислав Дунаєнко та олімпійський чемпіон із лижної акробатики Олександр Абраменко. Своїх суперників отримали 16 колективів.
Чемпіон України донецький "Шахтар" зустрінеться з рівненським "Вересом" на виїзді. Натомість наразі останній переможець Кубка України – столичне "Динамо" – в дербі Києва зустрінеться з "Оболонню". Тим часом "Дніпро-1" поїде в гості до "Полісся" з Житомира.
Базовою датою цього раунду обрали 27 вересня. Протистояння складатимуться з одного матчу на полі слабших за рейтингом команд. Фінал Кубка України зіграють 15 травня.
Список матчів 1/8 фіналу Кубка України 2023/24:
До слова, раніше "Шахтар" отримав потенційних суперників на груповому етапі Ліги чемпіонів.
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