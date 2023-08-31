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Кубок Украины: "Шахтер", "Динамо" и другие сформировали пары 1/8 финала

Фото: "Динамо" уже одолело "пивоваров" в Премьер-лиге (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

В столичном Доме футбола провели жеребьевку очередной стадии Кубка Украины 2023/24. Список участников соревнований пополнили ведущие команды украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

К церемонии присоединились боевой медик 112-й бригады 244-го отдельного батальона Владислав Дунаенко и олимпийский чемпион по лыжной акробатике Александр Абраменко. Своих соперников получили 16 коллективов.

Чемпион Украины донецкий "Шахтер" встретится с ровненским "Вересом" на выезде. Тем временем последний победитель Кубка Украины – столичное "Динамо" – в дерби Киева встретится с "Оболонью". В свою очередь "Днепр-1" поедет в гости к "Полесью" из Житомира.

Базовой датой этого раунда избрали 27 сентября. Противостояние будут состоять из одного матча на поле более слабых по рейтингу команд. Финал Кубка Украины сыграют 15 мая.

Список матчей 1/8 финала Кубка Украины 2023/24:

  • "Верес" – "Шахтер"
  • "Металлист 1925" – "Ворскла"
  • "Рух" – "Александрия"
  • "Черноморец" – "Кривбасс"
  • "Полесье" – "Днепр-1"
  • "Виктория" – "Минай"
  • "Оболонь" – "Динамо"
  • ФСК "Мариуполь" – "Заря"

 

К слову, ранее "Шахтер" получил потенциальных соперников на групповом этапе Лиги чемпионов.

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