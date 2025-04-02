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Кубок України: "Полісся" перемогою над "Вересом" наблизилось до домашнього фіналу

Рівне, Середа 02 квітня 2025 20:40
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Кубок України: "Полісся" перемогою над "Вересом" наблизилось до домашнього фіналу Фото: Факундо Батіста приніс "вовкам" перепустку в півфінал (ФК "Полісся")
Автор: Андрій Костенко

Житомирське "Полісся" на виїзді здолало рівненський "Верес" та вийшло в півфінал національного Кубка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Кубок України, 1/4 фіналу

"Верес" – "Полісся" – 0:1, додатковий час

Гол: Батіста, 93

У недавньому матчі УПЛ "Верес" влаштував "Поліссю" справжній розгром (5:1). Перебіг подій у першому таймі натякав на можливість, хоч і не такої великої, але все ж таки повторної перемоги рівнян.

У першому таймі небезпечно атакували Кучеров, Степанюк, Гайдучик. Воротар "Полісся" Кудрик мав чимало нагод демонструвати свою майстерність. "Верес" виглядав агресивніше, гостріше і впевненіше суперників. Але конвертувати перевагу у голи не зміг.

Малюнок гри не змінився й після перерви. Власне, все це дуже нагадувало туй розгромний березневий поєдинок. Просто тоді "Вересу" щастило з реалізацією. А зараз Фортуна змінила пріоритети.

Втім наприкінці основного часу для господарів пролунало декілька тривожних дзвіночків. Житомирці вже в компенсований час могли створити для рвінян неприємний сюрприз. Спочатку Андрієвський неочікувано завдав прямого удару зі штрафного: воротар "Вереса" Кожухар з великими труднощами дістав м'яч з-під поперечини. А потім Гуцуляк хитнув захисника й одразу пробив у ближній кут: Кожухар знову зреагував.

І все ж 90 хвилин не виявили переможця – 0:0.

А на самому початку овертайму "Полісся" таки скористалось своїм шансом. Назаренко подав з флангу, а Батіста в дотик спрямував м'яч у кут воріт.

У час, що залився, моменти мали обидві команди. "Верес" міг врятувати Венделл, але його удар після подачі з кутового прийшовся в каркас воріт. Потім вже Матіч міг закривати гру, після того як Андрієвський знайшов його навісом зі штрафного: хорват не влучив у площину із дуже вигідної позиції. А в завершальні хвилини пристрасті на полі розпалилися і навіть виникла невелика бійка.

"Полісся" взяло реванш за поразку в чемпіонаті і вийшло в півфінал Кубка України. Нагадаємо, що виріжальна гра турніру відбудеться саме в Житомирі 17 травня. Втім для того, щоб зіграти вдома, "вовкам" треба подолати ще півфінальний раунд.

Раніше в Кубку України: гол-красень Кевіна вивів "Шахтар" у півфінал, а "Динамо" вдруге за чотири дні здолало "Рух" у Львові.

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