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"Динамо" вдруге за чотири дні здолало "Рух" і йде далі в Кубку України

Львів, Середа 02 квітня 2025 19:53
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"Динамо" вдруге за чотири дні здолало "Рух" і йде далі в Кубку України Фото: "Рух" і "Динамо" зіграло двічі протягом чотирьох днів (УПЛ)
Автор: Андрій Костенко

Після поразки в рамках УПЛ львівський "Рух" знову грав з київським "Динамо" на власній арені. Цього разу протистояння відбулося в чвертьфіналі Кубка України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Кубок України, 1/4 фіналу

"Рух" – "Динамо" – 0:1

Гол: Піхальонок, 43

В порівнянні з суботньою грою чемпіонату Олександр Шовковський суттєво "полегшив" склад, залишивши у запасі майже всіх лідерів. На поле вийшли футболісти ротації, зокрема дебютував у складі першої команди воротар Моргун.

Але навіть без головних своїх зірок кияни мали забивати вже у стартові хвилини. Двічі чудові нагоди мав Волошин. На 3-й хвилині він вибіг майже він-на-віч з воротарем львів'ян Ледвієм, але пробив повз дальню стійку. А незабаром мав другий чудовий момент: міг забивати сам, але вирішив віддати пас у воротарський на Герреро. Цей задум прочитали захисники суперників.

"Динамо" домінувало в першому таймі, столична команда контролювала м'яч і мала безліч можливостей для небезпечних атак. Але, складалось враження, ціллю футболістів було завести м'яч у ворота. Однак чисельні слаломи в штрафному "Руха" ні до чого не приводили.

Господарі захищались-захищались, а потім посмілішали і стали активніше бігти вперед. І навіть могли відкрити рахунок під завісу тайму, коли Климчук дуже небезпечно пробив головою після пасу Кітели – не вистачило буквально сантиметрів.

Не забиваєш ти – забивають тобі. Правило спрацювало. На 43-й хвилині урок індивідуальної майстерності суперникам дав Піхальонок. Підхопивши м'яч майже у центрі поля він просунувся до штрафного, попутно розібравшись із захисниками, і точно пробив у дальній кут.

У другому таймі "Рух" вже став створювати киянам конкретні проблеми. Двічі протягом короткого часу міг забивати Карабін. І взагалі ситуація для "Динамо" стала загрозливою. Погасив цю активність суперників Шовковський замінами: з появою на полі Пономаренка і особливо Кабаєва, гра киян стала надійнішою.

"Рух" намагався відігратися, ще один момент мав Карабын, але чудову реакцыю продемонстрував Моргун. У динамівців запам'ятався удар Бражка на 74-й хвилині. У цьому епізоді надійно зіграв Ледвій.

У пыдсумку рахунок першого тайму залишився незмінним. 1:0 - "Динамо" вийшло в півфінал національного Кубка.

Раніше гол-красень Кевіна вивів "Шахтар" у півфінал Кубка України.

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