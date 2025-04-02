Кубок Украины: "Полесье" победой над "Вересом" приблизилось к домашнему финалу

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Кубок Украины, 1/4 финала

"Верес" - "Полесье" - 0:1, дополнительное время

Гол: Батиста, 93

В недавнем матче УПЛ "Верес" устроил "Полесью" настоящий разгром (5:1). Ход событий в первом тайме намекал на возможность, хоть и не такой большой, но все же повторной победы ровенчан.

В первом тайме опасно атаковали Кучеров, Степанюк, Гайдучик. Вратарь "Полесья" Кудрик имел немало возможностей демонстрировать свое мастерство. "Верес" выглядел агрессивнее, острее и увереннее соперников. Но конвертировать преимущество в голы не смог.

Рисунок игры не изменился и после перерыва. Собственно, все это очень напоминало тот разгромный мартовский поединок. Просто тогда "Вересу" везло с реализацией. А сейчас Фортуна изменила приоритеты.

Впрочем в конце основного времени для хозяев прозвучало несколько тревожных звоночков. Житомирцы уже в компенсированное время могли создать для рвинян неприятный сюрприз. Сначала Андриевский неожиданно нанес прямой удар со штрафного: вратарь "Вереса" Кожухарь с большим трудом достал мяч из-под перекладины. А потом Гуцуляк качнул защитника и сразу пробил в ближний угол: Кожухарь снова среагировал.

И все же 90 минут не выявили победителя - 0:0.

А в самом начале овертайма "Полесье" таки воспользовалось своим шансом. Назаренко подал с фланга, а Батиста в касание направил мяч в угол ворот.

В оставшееся время моменты имели обе команды. "Верес" мог спасти Венделл, но его удар после подачи с углового пришелся в каркас ворот. Потом уже Матич мог закрывать игру, после того как Андриевский нашел его навесом со штрафного: хорват не попал в створ из очень выгодной позиции. А в завершающие минуты страсти на поле накалились и даже возникла небольшая драка.

"Полесье" взяло реванш за поражение в чемпионате и вышло в полуфинал Кубка Украины. Напомним, что решающая игра турнира состоится именно в Житомире 17 мая. Впрочем для того, чтобы сыграть дома, "волкам" надо преодолеть еще полуфинальный раунд.