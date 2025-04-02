Гол-красень Кевіна вивів "Шахтар" у півфінал Кубка України

Кубок України, 1/4 фіналу

"Олександрія" – "Шахтар" – 0:1, додаткович час

Гол: Кевін, 110

Третє протистояння суперників у сезоні дуже нагадувало матч місячної давнини, коли команди грали у Львові. Тоді дві третини зустрічі на полі була рівна боротьба навіть з невеликою перевагою олександрійців. Але Маріно Пушіч вгадав з замінами і в останні 15 хвилин "Шахтар" перевернув поєдинок, завершивши його розгромною перемогою – 3:0.

Головним джокером тренера "гірників" тоді став Судаков. Зараз лідер чемпіонів вийшов у старті, був активним, але не настільки креативним щоб самотужки вирішити долю поєдинку.

Загалом у матчі точилась рівна боротьба без особливо вбивчих моментів. До перерви більше атакували господарі, в другому таймі – гості. Про напругу може сказати той факт, що найкращий арбітр України Микола Балакін у основні 90 хвилин "нагородив" обидві команди вісьмома "гірчичниками", до яких у овертаймі додалося ще чотири.

Пушіч кинув у бій свіжі сили після години гри: з лави вийшли Бондаренко, Аліссон та Траоре. Це трохи додало тиску на ворота господарів в кінці матчу. Зокрема, "гірники" ледь не забили на 86-й хвилині. Марлон опинився в штрафному господарів, міг нанести удар сам, але вирішив прострелити на Траоре. Свіжого нападника "гірників" випередив Шабанов, який у підкаті відвів загрозу.

В овертаймі Траоре мав ще один супершанс: вийшов ві-на-віч з голкіпером "містян" Єрмаковим, але не зумів його переграти. Єрмаков врятував свою команду й на останній хвилині першого додаткового тайму: Аліссон стрімко увірвався у воротарський і вже прокинув м'яч повз голкіпера, коли той кинувся йому в ноги. Був контакт, арбітр міг задуматися про пенальті, але навіть не став переглядати VAR.

"Шахтар" в овертаймі грав гостріше. Втім обидві команди більше думали про гру в захисті, розуміючи що одна помилка може стати фатальною.

"Олександрія" припустилася своєї фатальної помилки на 110-й хвилині. "Шахтар" отримав право на стандарт. Увага оборонців господарів була сконцентрована на штовханині в своєму штрафному. Там "містяни" розібрали усіх небезпечних виконавців суперників. Але зовсім залишили поза увагою Кевіна, який чатував трохи поодаль. Саме на Кевіна покотив м'яч Судаков, замість очікуваного всіма навісу. Бразилець увірвався до штрафного, прибрав фінтом захисника і точно пробив обвідним ударом у дев'ятку воріт Єрмакова.

Найвищої оцінки заслуговує й креативний пас вітчизняного півзахисника і виконання бразильського вінгера.

Звісно, "Олександрія" пішла вперед, атакувала, намагалася відігратися і навіть мала на це шанс. Але "гірники" свого вже не випустили. 0:1 – володар Кубка України вийшов у півфінал і продовжує боротьбу за трофей.