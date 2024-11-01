Кубок України з баскетболу: визначилися суперники на першому етапі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

У другому за рангом баскетбольному турнірі беруть участь усі вісім клубів Суперліги. До них приєдналися чотири команди Вищої ліги – "Харківські Соколи", миколаївський "Ніко-Баскет", "ДіДіБао" з Кам'янця-Подільського та столичний "Селф Мейд".

Спочатку шляхом сліпого жеребкування були визначені три господарі першого етапу змагань, де пройдуть матчі 1/8 та 1/4 фіналу. Пощастило Черкасам, Дніпру та Рівному. Потім – розбили на пари учасників.

Перший етап відбудеться з 25 листопада до 1 грудня. До фіналу чотирьох вийдуть три переможця цієї стадії, а також найкраща з команд, що програє у чвертьфіналі. Півфінальні пари також будуть визначені шляхом жеребкування.

Фінал чотирьох, де безпосередньо розіграють трофей, запланований на весну 2025 року. Місце його проведення визначать пізніше.

Результати жеребкування 1/8 фіналу

"Черкаські Мавпи" – "Прикарпаття-Говерла"

"ДіДіБао" – "Харківські Соколи"

"Дніпро" – "Кривбас"

"Запоріжжя" – "Київ-Баскет"

"Рівне" – "Селф Мейд"

"Ніко-Баскет" – "Старий Луцьк"

Кубок України: що відомо

Вперше трофей було розіграно у 1993 році. Переможцем стала одеська "БІПА-Мода".

У подальшому турнір проводили нерегулярно. В сезоні 2008/09, під час розколу в українському баскетболі, відбулося паралельне змагання, що мало назву кубок Української баскетбольної ліги (УБЛ). У 2010-2013 роках провідні клуби розігрували Кубок Суперліги. Паралельно за свій трофей боролися колективи нижчих дивізіонів.

Якщо брати до уваги лише "чистий" Кубок України, найбільше перемог має маріупольський "Азовмаш" – 5. А разом з усіма іншими трофеями першість тримає столичний "Будівельник", який шість разів брав гору в фінальних поєдинках.