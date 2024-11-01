ua en ru
Пт, 01 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кубок Украины по баскетболу: определились соперники на первом этапе

Киев, Пятница 01 ноября 2024 15:55
UA EN RU
Кубок Украины по баскетболу: определились соперники на первом этапе Фото: За Кубок Украины будут соревноваться 12 команд (fbu.ua)
Автор: Андрей Костенко

Федерация баскетбола Украины провела жеребьевку стартового раунда розыгрыша национального кубка среди мужчин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Во втором по рангу баскетбольном турнире принимают участие все восемь клубов Суперлиги. К ним присоединились четыре команды Высшей лиги - "Харьковские Соколы", николаевский "Нико-Баскет", "ДиДиБао" из Каменец-Подольского и столичный "Селф Мэйд".

Сначала путем слепой жеребьевки были определены три хозяина первого этапа соревнований, где пройдут матчи 1/8 и 1/4 финала. Повезло Черкасам, Днепру и Ровно. Затем – разбили на пары участников.

Первый этап состоится с 25 ноября по 1 декабря. В финал четырех выйдут три победителя этой стадии, а также лучшая из команд, проигравших в четвертьфинале. Полуфинальные пары также будут определены путём жеребьевки.

Финал четырех, где непосредственно разыграют трофей, запланирован на весну 2025 года. Место его проведения определят позже.

Результаты жеребьевки 1/8 финала

  • "Черкасские Мавпы" – "Прикарпатье-Говерла"
  • "ДиДиБао" – "Харьковские Соколы"
  • "Днепр" – "Кривбасс"
  • "Запорожье" – "Киев-Баскет"
  • "Ровно" – "Селф Мэйд"
  • "Нико-Баскет" – "Старый Луцк"

Кубок Украины: что известно

Впервые трофей был разыгран в 1993 году. Победителем стала одесская "БИПА-Мода".

В дальнейшем турнир проводился нерегулярно. В сезоне 2008/09, во время раскола в украинском баскетболе, состоялось параллельное соревнование, которое называлось кубок Украинской баскетбольной лиги (УБЛ). В 2010-2013 годах ведущие клубы разыгрывали Кубок Суперлиги. Параллельно за свой трофей боролись коллективы низших дивизионов.

Если принимать во внимание только "чистый" Кубок Украины, больше всего побед имеет мариупольский "Азовмаш" - 5. А вместе со всеми другими трофеями первенство держит столичный "Будивельник", который шесть раз одерживал верх в финальных поединках.

Ранее "Днепр" очередным разгромом завершил выступления в Кубке Европы ФИБА.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кубок Украины Баскетбол
NEWS
За сутки армия РФ потеряла на войне 1460 солдат и 6 танков, - Генштаб
За сутки армия РФ потеряла на войне 1460 солдат и 6 танков, - Генштаб
DAILY
Покровск, Курахово и новая угроза на Юге? Что происходит и чего ждать на фронте
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Покровск, Курахово и новая угроза на Юге? Что происходит и чего ждать на фронте