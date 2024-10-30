"Дніпро" черговим розгромом завершив виступи у Кубку Європи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Кубок Європи ФІБА, група D, 6-й тур

"Дніпро" – "Анвіл" – 63:100 (9:27, 23:17, 14:35, 17:21)

Чемпіони України завершили виступи в групі Кубка Європи ФІБА там, де й починали – в польському місті Влоцлавек на майданчику місцевого клубу. Правда, цього разу саме дніпряни виступали в статусі номінальних господарів.

Перший поєдинок суперників завершився розгромною поразкою підопічних Володимира Коваля – 71:114. Цього разу, здалося, буде ще гірше. Адже стартовий відрізок українці програли всуху – 0:16. І лише на екваторі чверті капітану команди Станіславу Тимофеєнку вдалося набрати перші бали "Дніпра". Втім, завершення чверті оптимізму не додало – 9:27.

А от в другій десятихвилинці український клуб виглядав набагато пристойніше. Так, тренер "Анвіла" дав відпочинок основним виконавцям, випустивши на майданчик гравців ротації. І тим не менш, завдяки результативним діям Тимофеєнка та Конєва "Дніпру" вдалося скоротити відставання до "мінус 10-ти". І взагалі завершити другу чверть на свою користь – 23:17.

Правда після великої перерви все знову стало на свої місця. У третьому ігровому відрізку українці поступились з різницею у 21 бал, загальне відставання становило вже 33 пункти. А звершилось усе поразкою з різницею в 37 очок.

Найкращу статистику серед гравців українського клубу показали Мішула (22 очки), Тимофеєнко (15 + 7 підбирань) та Конєв (11). У складі суперників одразу три баскетболісти набрали по 15 пунктів – Грушецкі, американець Тернер та Петрасек. Останній додав до них ще й п'ять підбирань.

"Дніпро" завершив євротурнір на останньому місці в групі, маючи одну перемогу та п'ять поразок. Чемпіони України були єдиною вітчизняною командою, що грала на міжнародному рівні в поточному сезоні.