Кубок Стенлі: "Рейнджерс" вибили "Кароліну", "Ванкувер" у драмі переграв "Едмонтон"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

"Кароліна" поставила під сумнів перспективи "Рейнджерс" вирвати путівку до фіналу конференції двома шайбами – під завісу першого періоду та на початку другого. Спершу Нечас із близької відстані замкнув передачу Мартінука з-за воріт. А потім Джарвіс проштовхнув шайбу за лінію у більшості.

"Рейнджерс" зуміли розмочити рахунок зусиллями Трочека, але Ахо влучним кидком у контратаці відновив перевагу "Гаррікейнз" на дві шайби. Та фінальний період став тріумфом "синьосорочечників". Головним героєм став Крайдер, який оформив хет-трик – двічі вдало зіграв на "п'ятаку", а також підставив ключку під кидок Панаріна. Гудроу же розписався у порожніх воротах "Кароліни".

Камбек побачили і в Канаді. "Ванкувер" двічі опинявся в ролі того, хто наздоганяє, в першому періоді. "Ойлерз" відкрили рахунок зусиллями Кейна, який відзначився після передачі з-за воріт. "Кенакс" зрівняли рахунок після класного кидка в дев'ятку від Сусі, але "Едмонтон" швидко повів знову – Браун утік правим краєм і виклав шайбу Янмарку.

"Ванкувер" оформив другий гол на старті другої 20-хвилинки. Це Ді Джузеппе виконав спінораму та відправив шайбу поміж щитків Пікара. Коли ж здавалося, що овертайму не уникнути, "Кенакс" вирвали надважливу перемогу. Міллер на останній хвилині опинився на добиванні після рикошету від стійку – 3:2 і в матчі, і в серії.

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