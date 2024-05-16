Кубок Стенлі: "Колорадо" скоротив відставання в серії проти "Далласа"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

НХЛ, Кубок Стенлі, Західна конфереція, 2-й раунд

"Даллас" – "Колорадо" – 3:5 (1:1, 1:1, 1:3); серія – 3:2

Шайби: Павелскі, 09:03, Хейсканен, 21:39, Станковен, 45:44 – Лехконен, 19:59, Макар, 37:24, 44:28, Міттелстадт, 41:12, Маккіннон, 56:50

У середині першого періоду рахунок відкрили господарі. Павелскі перед воротами в дотик замкнув передачу Дюшена. Під завісу 20-хвилинки "Старз" опинилися в меншості, але, здавалося, відіб'ються від атак "Колорадо". Однак, під сирену Лехконен таки зумів пробити Оттінджера.

У другому періоді ситуація повторилася. "Даллас" вийшов уперед – Робертсон і Хейсканен розіграли воротаря, а шайбу до свого активу записав фінський оборонець. Утім, "Евеланш" знову реалізували чисельну перевагу, коли Макар із дистанції поцілив у дев'ятку воріт "Старз".

А ось старт третьої 20-хвилинки був за "Колорадо". Спершу Міттелстадт із гострого кута проштовхнув шайбу за лінію. А потім Макар оформив дубль – "юкі" поцілив поміж щитків голкіпера. Повернув "Даллас" у гру Станковен, який вчасно підставив ключку під кидок Лінделла.

Однак, останнє слово було за "Евеланш". Це Маккіннон із межі лівого кола класно кинув у дальній кут і забезпечив гостям другу перемогу в півфінальній серії. Наступний матч відбудеться в ніч проти суботи, 18 травня.