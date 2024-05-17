Кубок Стэнли: "Рейнджерс" выбили "Каролину", "Ванкувер" в драме переиграл "Эдмонтон"

Розыгрыш Кубка Стэнли этого года продолжился двумя поединками в Восточной и Западной конференциях Национальной хоккейной лиги. "Нью-Йорк Рейнджерс" выиграли полуфинальную серию, а "Ванкувер Кэнакс" одержали третью победу.

"Каролина" поставила под вопрос перспективы "Рейнджерс" вырвать путевку в финал конференции двумя шайбами – под занавес первого периода и в начале второго. Сначала Нечас с близкого расстояния замкнул передачу Мартинука из-за ворот. А затем Джарвис протолкнул шайбу за линию в большинстве.

"Рейнджерс" сумели размочить счет усилиями Трочека, но Ахо точным броском в контратаке восстановил преимущество "Харрикейнз" в две шайбы. Но финальный период стал триумфом "синерубашечников". Главным героем стал Крайдер, оформивший хет-трик – дважды удачно сыграл на "пятаке", а также подставил клюшку под бросок Панарина. Гудроу же расписался в пустых воротах "Каролины".

Камбэк увидели и в Канаде. "Ванкувер" дважды оказывался в роли догоняющего в первом периоде. "Ойлерз" открыли счет усилиями Кейна, отличившегося после передачи из-за ворот. "Кэнакс" сравняли счет после классного броска в девятку от Суси, но "Эдмонтон" быстро повел снова – Браун сбежал по правому краю и выложил шайбу Янмарку.

"Ванкувер" оформил второй гол на старте второй 20-минутки. Это Ди Джузеппе исполнил спинораму и отправил шайбу между щитков Пикара. Когда же казалось, что овертайма не избежать, "Кэнакс" вырвали сверхважную победу. Миллер на последней минуте оказался на добивании после рикошета от штанге – 3:2 и в матче, и в серии.

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