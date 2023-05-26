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Кубок Стенлі: "Даллас" розмочив рахунок у фіналі Заходу проти "Вегаса"

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Даллас, П'ятниця 26 травня 2023 10:00
Кубок Стенлі: "Даллас" розмочив рахунок у фіналі Заходу проти "Вегаса" Фото: "Старз" відсвяткували перемогу вдома (dallasnews.com)
Автор: Антон Федорців

Непростою перемогою "Даллас Старз" в овертаймі завершився четвертий матч фінальної серії Західної конференції Національної хокейної ліги проти "Вегас Голден Найтс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

НХЛ, Кубок Стенлі, Західна конференція, фінал

"Даллас" – "Вегас" – 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0); серія – 1:3

Шайби: Робертсон, 15:42, 37:21, Павелскі, 63:18 – Карлссон, 04:17, Оді-Маршессо, 30:23

Гості кинули виклик "Старз" швидким голом. На старті п'ятої хвилини центрфорвард "Вегаса" Карлссон із центральної зони прокинув шайбу повз Оттінджера. Техасці відігралися в середині періоду, коли Робертсон розібрався на добиванні після кидки Хейсканена в більшості.

Обмінялися шайбами команди і в другій 20-хвилинці. Спершу невадець Оді-Маршессо поштовхався на "п'ятаку" та замкнув передачу Макнабба. У відповідь Робертсон оформив дубль у другій фазі атаки, зігравши на добиванні від заднього борту.

Зрештою, матч перейшов в овертайм. Там "Даллас" зумів вирвати перемогу, коли отримав чисельну перевагу. Це Павелскі з лівої зони вкидання потужно кинув під дальню стійку та впіймав Хілла на протиході.

Завдяки домашній перемозі "Старз" наразі відтермінували поразку в фінальній серії. Кожен наступний поєдинок може стати останнім, якщо переможуть "Голден Найтс". Найближча зустріч команд – у ніч проти неділі в Лас-Вегасі.

Напередодні визначився перший фіналіст Кубка Стенлі-2023. На домашньому льоду "Флорида" здобула четверту перемогу над "Кароліною" (4:3). Вирішальний гол "Пантерз" оформили за п'ять секунд до фінальної сирени.

До слова, напередодні розібрали досягнення Меттью Ткачука в плей-офф НХЛ.

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