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Кубок Стэнли: "Даллас" размочил счет в финале Запада против "Вегаса"

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Даллас, Пятница 26 мая 2023 10:00
Кубок Стэнли: "Даллас" размочил счет в финале Запада против "Вегаса" Фото: "Старз" отпраздновали победу дома (dallasnews.com)
Автор: Антон Федорцив

Непростой победой "Даллас Старз" в овертайме завершился четвертый матч финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги против "Вегас Голден Найтс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

НХЛ, Кубок Стэнли, Западная конференция, финал

"Даллас" – "Вегас" – 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0); серия – 1:3

Шайбы: Робертсон, 15:42, 37:21, Павелски, 63:18 - Карлссон, 04:17, Оди-Маршессо, 30:23

Гости бросили вызов "Старз" быстрым голом. На старте пятой минуты центрфорвард "Вегаса" Карлссон из центральной зоны пробросил шайбу мимо Оттинджера. Техасцы отыгрались в середине периода, когда Робертсон разобрался на добивании после броска Хейсканена в большинстве.

Обменялись шайбами команды и во второй 20-минутке. Сначала невадец Оди-Маршессо потолкался на "пятаке" и замкнул передачу Макнабба. В ответ Робертсон оформил дубль во второй фазе атаки, сыграв на добивании от заднего борта.

В конце концов матч перешел в овертайм. Там "Даллас" сумел вырвать победу, получив численное преимущество. Это Павелски из левой зоны вбрасывания мощно бросил под дальнюю штангу и поймал Хилла на противоходе.

Благодаря домашней победе "Старз" пока отсрочили поражение в финальной серии. Каждый последующий поединок может стать последним, если победят "Голден Найтс". Ближайшая встреча команд – в ночь на воскресенье в Лас-Вегасе.

Накануне определился первый финалист Кубка Стэнли-2023. На домашнем льду "Флорида" одержала четвертую победу над "Каролиной" (4:3). Решающий гол "Пантерз" оформили за пять секунд до финальной сирены.

К слову, накануне разобрали достижения Мэттью Ткачука в плей-офф НХЛ.

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